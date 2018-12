Tableau comparatif des banques en ligne

* Pour la carte bancaire la plus basique proposée

Quelles différences entre une banque classique et une banque en ligne ?

Les frais bancaires

La présence d'agences bancaires

Banque en ligne et néobanque : quelles différences ?

Qu'est-ce qui fait un bon compte courant ?

Qu'est-ce qui fait une bonne carte bancaire ?

Qu'est-ce qu'un bon plan d'épargne ?

De faire fructifier vos actifs

D'avoir le choix entre des placements risqués et non risqués

De conserver les frais de tenue et d'opération dans des proportions raisonnables

Qu'est-ce qu'une bonne assurance-vie ?

Des placements garantis à majorité de fonds euros

Des placements de type unités de compte (actions, obligations, trackers)

Différents modes de gestion : libre ou pilotée

Qu'est-ce qu'une bonne solution de crédit ?

Les Français ont confiance dans leur établissement bancaire, mais sont globalement insatisfaits des services qui leur sont proposés. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une étude publiée début septembre par le cabinet Deloitte, qui avance que près d'Un changement de paradigme à mettre sur le bouleversement des habitudes de consommation ces deux dernières décennies. Désormais, tout doit pouvoir se faire depuis un smartphone. Et sur le créneau du numérique, il est indéniable que les banques en ligne ont une très belle longueur d'avance.Pourtant, elles peuvent parfois sembler venir d'un autre âge lorsqu'on les compare aux néobanques, particulièrement disruptives et séduisantes aux yeux des clients les plus jeunes et connectés. Mais, nous le verrons plus loin, celles-ci sont loin de proposer la même diversité de services bancaires que les banques classiques ou en ligne.Aussi le présent comparatif s'attachera à classer et noter les six plus grandes banques en ligne françaises que sontetFondamentalement, qu'est-ce qui différencie les banques en ligne des banques classiques ? Selon nous, la distinction se fait essentiellement sur deux points cruciaux :Comme leur nom l'indique :dans lesquelles vous pouvez vous rendre afin de déposer un chèque, retirer du liquide ou tout simplement rencontrer votre conseiller. Entièrement dématérialisées, elles nécessitent que leurs clients effectuent toutes les tâches de tenue de compte directement depuis leur espace client en ligne. Il apparaît donc important d'avertir sur le fait que l'option d'une banque en ligne est donc. Pourtant, et nous le verrons plus loin dans ce comparatif, certaines banques en ligne proposent à leurs clients des alternatives intéressantes pour pallier à ce « problème ».Mais pour celles et ceux qui se passent facilement d'une agence pour la gestion de leurs actifs, le changement vers une banque en ligne peut se révéler très intéressant, grâce à des frais drastiquement inférieurs à ceux pratiqués par les banques classiques. En moyenne,. Des économies réalisées sur de nombreuses dépenses à la tête desquelles on retrouve évidemment la carte bancaire - gratuite (sous conditions) dans pratiquement toutes les banques en ligne. Les frais de tenue de compte sont eux majoritairement gratuits, alors qu'ils peuvent s'élever à environ 200€ annuels dans les plus gros établissements bancaires.Mais les avantages à souscrire à une banque en ligne ne se limitent guère aux frais des comptes courants. La majorité des banques en ligne propose désormais une grande variété de produits bancaires. Livrets, assurance-vie, PEA, crédit immobilier, prêt personnel : tout, ou presque, y est, et proposé dans des formules bien plus attractives que dans une banque traditionnelle.Fleurons de la FinTech (la technologie appliquée au secteur financier), lestelles que Revolut ou N26, pour ne citer que les plus en vogue, viennent mettre un coup de pied dans la fourmilière en tentant de rajeunir un secteur qui peine à s'adapter aux problématiques de mobilité d'aujourd'hui. On doit notamment à ces start-ups la prise en compte, par les banques classiques et en ligne, de l'importance de l'application mobile dans la gestion de ses comptes bancaires.Mais concrètement, les néobanques ne peuvent pas toutes être considérées comme des banques à proprement parler. Il faut distinguer celles disposant d'une licence bancaire de celles n'étant que des établissements de paiement. Ces dernières ne sont en mesure de proposer à leurs clients que des services simples tels que l'octroi d'une carte bancaire, là où les premières disposent de tout l'attirail financier des banques les plus classiques.Aussi on considère de manière générale qu'une néobanque offre souvent moins de services que les banques en ligne. Mais elles sont en mesure de répondre à des besoins bien plus spécifiques, et notamment en termes de mobilité. Y ouvrir un compte est un jeu d'enfant, et la gratuité totale est souvent de mise (moyennant une utilisation au moins par mois). Revolut et N26, pour reprendre notre exemple, permettent également à leurs clients de payer dans des devises différentes, sans se voir facturer des frais de change, ce qui les rend particulièrement populaires auprès des voyageurs.Le compte courant est souvent la partie la plus émergée de l'iceberg bancaire. Pour les banques, c'est d'ailleurs un formidable produit d'appel, au sens où il s'agit tout simplement du compte que nous utilisons tous au quotidien. Les banques en ligne rivalisent ainsi de compétitivité pour proposer l'offre la plus alléchante pour leurs futurs clients. Mais qu'est-ce qu'un bonau juste ?Si le type de carte bancaire fournie est un élément important (qui sera abordé dans la partie suivante), l'élément le plus important à prendre en compte lors du choix d'un compte courant est la présence ou l'absence de frais de tenue de compte. L'un des principaux avantages d'une banque en ligne étant de s'en défaire (frais s'élevant jusqu'à 200€ par an dans une banque traditionnelle), la majorité d'entre elle vous proposera des comptes courants sans frais. Attention toutefois à « l'astuce » de la gratuité telle que la pratiquent certaines banques en ligne. Si la plupart vous demandent simplement de justifier d'un certain revenu mensuel afin de vous accorder leurs services, d'autres nécessiteront que vous versiez un montant minimum chaque mois sur le compte afin qu'il reste sans frais. Néanmoins, certains établissements se font plus accommodants, et vous proposeront de remplacer cette condition de revenus par un montant minimum d'épargne à placer sur leur livret.Puisque la vie est faite d'imprévus, il faut également prendre en compte les politiques adoptées par les différentes banques en ligne en matière de découvert, d'agios et de commissions d'intervention diverses. La gratuité de l'envoi d'un chéquier, le montant des frais en cas de paiement dans une autre devise ou encore les possibilités d'offres de parrainages peuvent également faire l'objet d'un intérêt particulier selon les cas.Le type de carte fournie, ses plafonds de retrait et de paiement et son prix sont, selon nous, les critères essentiels dans le choix d'une carte bancaire. De manière générale, les banques en ligne vous proposeront soit une carte bancaire Visa, soit MasterCard, qui disposent elles-mêmes d'une ou plusieurs sous-catégories (Gold, Premium, etc.) selon vos besoins en termes de capacités de paiement ou d'assurances incluses. Par chance,. Ainsi, selon vos revenus mensuels, ou le montant de votre épargne au sein de la même banque, vous aurez droit à une carte aux plafonds et assurances plus ou moins élevés.Beaucoup l'ignorent, mais vos cartes bancaires embarquent en effet de nombreuses assurances qui peuvent vous sortir d'un mauvais pas, ou vous garantir un remboursement lors d'un accident dont vous ou un proche êtes victimes. En général, ces assurances sont prises en charge par la société émettrice de la carte bancaire, mais les banques ont également leur mot à dire en ce qui concerne le montant de l'indemnisation.Pour les futurs clients les plus connectés, la compatibilité de la banque avec les solutions de paiement mobile telles que Apple Pay, Samsung Pay ou le futur Google Pay sont également un élément à prendre en compte au moment T de leur souscription. Au moment T, car on peut imaginer sans trop se mouiller que la grande majorité des établissements bancaires en ligne proposeront, tôt ou tard, la compatibilité de leurs services avec de telles solutions de paiement.Après le compte courant, l'épargne est probablement le service bancaire le plus populaire auprès des clients. Après tout, mieux vaut faire travailler son argent sur un compte épargne que de le laisser croupir sur un compte courant où vous n'en auriez pas l'usage. Aussi les banques en ligne se montrent ici encore particulièrement compétitives, en proposant des plans d'épargne aux rendements intéressants et aux frais contenus.On considère ainsi qu'un plan d'épargne performant vous permet :Sur ces différents critères, les banques en ligne répondent très souvent à l'appel, notamment sur les Livrets A, Livrets de Développement Durable, PEA (Plan d'Épargne par Actions) et les assurances-vie, que nous abordons dans le point suivant.Juste après le Livret A, qui demeure la grande vedette des placements malgré son taux de moins en moins intéressant, on trouve l', qui séduit un nombre grandissant de Français. Toutes les banques en ligne ou presque proposent ce type d'épargne à leurs clients, et certaines (Boursorama, ING Direct et Fortuneo notamment) se disputent même le titre de meilleur fournisseur d'assurance-vie d'une année sur l'autre.Aussi, comme pour les plans d'épargne vus plus hauts, une assurance-vie doit répondre à quelques critères de base pour être considérée comme viable d'un point de vue rendement. Plus complexes qu'un simple livret, les assurances-vie disposent de nombreux paramètres afin d'en ajuster le risque (et donc le rendement). On considère qu'une banque propose un bon produit d'assurance vie lorsqu'elle offre :En effet, à la différence d'un livret d'épargne, l'assurance-vie est un placement financier qui est susceptible d'entraîner une perte de capital. Néanmoins en optant pour des placements sur des fonds en euro, les épargnants ont l'assurance que leur capital est garanti dans les mêmes proportions que celui qu'ils ont investi. Enfin, il faudra également être vigilant quant aux conditions de rachat de son capital. Contrairement à ce que beaucoup pensent : l'argent placé sur un contrat d'assurance-vie n'est pas bloqué, mais simplement « moins » disponible que sur une épargne où un simple virement permet de renflouer un compte courant.Enfin en dernier lieu, il faudra se montrer vigilant sur les frais d'opération, de retraits et sur versement qui, plus ils seront bas, plus vite ils feront fructifier votre capital.Dernier impératif pour faire d'une banque en ligne votre banque principale : la possibilité de lui emprunter de l'argent pour mener à bien vos projets. Crédit immobilier, à la consommation, automobile... il faut s'assurer que votre banque vous proposera bien une solution adaptée à votre besoin de liquidités.Ici encore, l'énorme majorité des banques en ligne citées dans ce comparatif proposent des solutions de crédit. La dématérialisation de la démarche est par ailleurs particulièrement avantageuse pour les ménages, qui peuvent facilement simuler leur projet en ligne, et même obtenir des accords de principe sans avoir à se déplacer dans une agence et rencontrer un conseiller pour le convaincre du bien-fondé de leur demande. Les fonds sont enfin débloqués de manière plus rapide que dans une banque classique, et - au même ordre que pour les assurances-vie - le taux d'intérêt est souvent bien plus avantageux.L'absence, ou le maintien des frais de dossier dans des proportions raisonnables est également un élément à prendre en compte lors de la souscription à un crédit via une banque en ligne. Par chance, comme pour l'intégralité des autres produits financiers qu'elles proposent, les emprunts sont généralement exonérés de frais.