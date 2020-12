OnePlus devrait abandonner le téléobjectif sur ses prochains smartphones

OnePlus avait pourtant incorporé un tel capteur photo sur le OnePlus 8 Pro. Pour rappel, un téléobjectif permet de réaliser des zooms de qualité en s'appuyant sur l'optique et non pas seulement sur le logiciel. Cette fonction est disponible sur de nombreux modèles haut de gamme de bien des constructeurs et on ne sait pas pourquoi OnePlus semble tirer un trait dessus.

Le OnePlus 9 devrait être équipé d'un triple capteur photo et le OnePlus 9 Pro d'un quadruple capteur photo. Étant donné l'absence de téléobjectif, on peut miser pour ce dernier sur un dispositif composé d'une caméra principale, d'un ultra grand-angle, d'une lentille macro pour les gros plans et d'un capteur de profondeur, comme sur le OnePlus 8T.