Le OnePlus 9 Pro sera certifié IP68 et résistant à l'eau

Longtemps réticent à faire certifier ses smartphones pour la résistance à l'eau et à la poussière, OnePlus a récemment changé de fusil d'épaule. Le constructeur s'oriente de plus en plus vers le haut de gamme, et ce manque pouvait commencer à faire tache sur les produits les plus premium de la marque.

OnePlus, à l'époque où il était encore présenté comme la marque des « flagship killers », considérait qu'une certification IP était trop coûteuse et qu'elle engendrait une hausse du prix final du smartphone qui n'est pas nécessaire. Pour conserver un très bon rapport qualité-prix, le fabricant a donc snobé la certification.

Pour cette même raison, OnePlus a retardé l'arrivée de la charge sans-fil sur ses appareils pour conserver un tarif plus bas que la concurrence, alors que la technologie était encore peu efficace et ne constituait pas un argument d'achat pour la plupart des consommateurs.