Le OnePlus 9 se dévoilerait en images avec un écran plus large et trois capteurs photos

OnePlus a pour habitude de sortir une version standard ainsi qu'une version « Pro », suivies d'une version « T » quelques mois plus tard. Selon 91mobiles, ce serait encore une fois la stratégie choisie cette année pour la série 9.

Cependant, à en juger par de précédentes informations, OnePlus aurait également dans les cartons, et pour la première fois, une version Ultra. Il est alors possible que l'édition Pro soit disponible en deux variantes, l'une d'entre elles offrant davantage de stockage et de mémoire vive.

Rappelons par ailleurs que ces prochains smartphones devraient être animés par un SoC Snapdragon 875 que Qualcomm s'apprête à dévoiler. Gravé en 5 nm, ce dernier prend la suite du Snapdragon 865 Plus dévoilé cet été. Il serait 20% plus rapide que le Snapdragon 865. Deux niveaux de recharge rapide en 40 W et 65 W seraient proposés (le OnePlus 8T dispose d'un bloc secteur en 65 W).