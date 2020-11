Les détails techniques du OnePlus 9 se dévoilent déjà

Alors que OnePlus a récemment dévoilé le OnePlus 8T, positionné sur le milieu de gamme, la société est désormais focalisée sur la prochaine génération de smartphones. Jusqu'à présent, nous retrouvions une version standard, une édition Pro et, depuis quelques mois, une version T. Cette fois, à l'instar de Samsung, il semblerait que le constructeur planche sur une version « Ultra ».

Plus précisément, cinq références de modèles auraient été aperçues : un OnePlus 9, trois OnePlus 9 Pro et un OnePlus 9 Ultra. On imagine que le OnePlus Pro sera proposé avec différentes configurations de mémoire vive et/ou de stockage. Ces appareils disposeraient d'une certification IP68 les protégeant de l'eau et de la poussière. Ils embarqueraient deux haut-parleurs stéréo ainsi qu'un poinçon pour la caméra selfie (comme le OnePlus 8). Notons également la présence de deux niveaux de recharge rapide en 40 W et en 65 W (cette dernière est actuellement proposée sur le OnePlus 8T).

Afin de mieux concurrencer Samsung, OnePlus aurait avancé de quatre semaines la date de sortie de sa nouvelle gamme. L'entreprise devrait tenir un événement au mois de mars. Il faut dire que les prochains appareils de la gamme Galaxy pourraient être dévoilés dès le mois de janvier.