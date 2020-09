OnePlus confirme qu'il ne commercialisera pas de OnePlus 8T Pro

C’est sur Weibo que Pete Lau a pris la parole pour annoncer la nouvelle. Dans son post, le chef d’entreprise explique que celles et ceux qui veulent s’offrir un smartphone premium peuvent encore se tourner vers le OnePlus 8 Pro. Développer un OnePlus 8T Pro n’aurait pas apporté suffisamment de nouveautés à la formule pour mériter l’investissement de OnePlus.

La démarche est compréhensible, et fait montre de la capacité de l’entreprise à prendre du recul. L’an dernier, le OnePlus 7T Pro avait eu toutes les peines du monde à se distinguer de son aîné le OnePlus 7 Pro. Le constructeur préfère s’épargner un second camouflet.

En revanche, et comme le OnePlus 7T par rapport au modèle précédent, le OnePlus 8T devrait apporter de nombreux ajouts à la formule. Ou plutôt : intégrer certains aspects du OnePlus 8 Pro dans un smartphone plus abordable. De ce que l’on en sait, le smartphone profitera notamment d’un écran 120 Hz. Une caractéristique qui était jusqu’alors réservée au modèle le plus onéreux de la gamme.