OnePlus 8T : une sortie au 14 octobre se précise

Si les contours du OnePlus 8T commencent à se dessiner plus clairement, difficile d’en dire autant de l’hypothétique 8T Pro. Mis à part des clichés de très mauvaise qualité dont la fiabilité est loin d’être acquise, les informateurs habituels semblent avoir du mal à se procurer de l’information de première main.

Des clarifications seraient donc attendues dans un peu plus de trois semaines, selon Ishan Agarwal. Selon lui, OnePlus organiserait donc une conférence en ligne afin de présenter un nouveau line-up dans lequel s’insère le OnePlus 8T. Un refresh de l’actuel OnePlus 8, dont on peut d’ores et déjà partager quelques caractéristiques.

Conservant sa diagonale de 6,55", l’écran AMOLED du smartphone passerait cette fois à 120 Hz. Il carburera au Snapdragon 865 et pourra être configuré avec 8+128 Go ou 12+256 Go de RAM/ROM. Sa batterie de 4 500 mAh pourra être rechargée à 65 W, et la partie photo sera assurée par quatre capteurs : un grand-angle 48 mégapixels, un ultra grand-angle 16 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un dernier dédié à la profondeur de champ de 2 mégapixels.