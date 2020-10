La série des OnePlus 9 sortirait au mois de mars

Nous apprenions récemment que constructeur coréen Samsung pourrait sortir ses prochains smartphones haut de gamme dès le mois de janvier. Plus précisément, il s'agirait des trois modèles les plus performants de la gamme S21 ou S30 prenant la suite des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

OnePlus aurait décidé d'accélérer de quatre semaines la sortie des OnePlus 9, lesquels pourraient voir le jour dès le mois de mars. Pour le constructeur, il s'agirait donc de faire de l'ombre un peu plus rapidement à son concurrent tout donnant quatre semaines supplémentaires de visibilité à son dernier flagship avant d'introduire une version T de milieu de gamme à l'automne 2021.

Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les caractéristiques des OnePlus 9. On imagine cependant qu'ils accueilleront le dernier SoC Snapdragon 875 que Qualcomm dévoilera au 1er décembre. On devrait également y retrouver la recharge ultra-rapide avec un bloc de 65W introduit au sein des OnePlus 8T. Ces appareils devraient en outre profiter d'une certification IP68 et accueillir une dalle disposant d'un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz.