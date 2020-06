Snapdragon 875 : vers des smartphones toujours plus chers pour les consommateurs

Quels avantages pour l’hypothétique Snapdragon 875 ?

Sauf changement de nomenclature, le prochain chipset haut de gamme de Qualcomm devrait s’appeler Snapdragon 875. Nous l’avons dit plus haut : celui-ci serait gravé en 5 nm, pour tenir tête notamment à l’Apple A14 qui profitera également de cette finesse de gravure.

Qu’est-ce que ça change ? Au plus fin la gravure peut s’effectuer, au plus on peut intégrer de transistors sur le circuit. Des transistors qui offrent — grossièrement — deux possibilités aux constructeurs : augmenter les performances du téléphone, ou réduire sa consommation électrique et, in fine, améliorer son autonomie.

Plus que l’autonomie, c’est cette fois la rapidité de la recharge qui devrait être mise en avant par Qualcomm avec sa nouvelle puce. Avec le Snapdragon 875, les smartphones pourront supporter une recharge jusqu’à 100 W ! C’est plus, par exemple que ce que fournit l’adaptateur secteur d’un ordinateur portable.

Xiaomi avait déjà fait démonstration d’une telle technologie, qui permettrait de recharger entièrement un smartphone en 17 minutes seulement.

Outre ces ajouts, il se dit également que le modem Snapdragon X60 prendra en charge les mmWaves — les fameuses ondes millimétriques de la 5G qui offrent les débits les plus intéressants.

De la science-fiction, pour nous autres Français qui ne profitons pas encore des ondes Sub-6 Ghz, mais pour lesquelles il fera tout de même payer un surplus sur nos prochains smartphones. Que l’on souhaite en bénéficier, ou pas.