Exynos 880 : un premier SoC 5G abordable pour Samsung

Déjà fort de deux plateformes compatibles 5G, Samsung a inauguré hier l’Exynos 880 : un nouveau SoC prêt à accueillir le réseau de demain, à un prix beaucoup plus réduit. Le Vivo Y70s 5G sera le premier smartphone à profiter de la nouvelle référence de Samsung. Annoncé en Chine dans la foulée autour de 256€ HT, on ignore s’il sera lancé sur le Vieux Continent prochainement.

Des caractéristiques très proches de l’Exynos 980 Les Exynos 980 et 880 se ressemblent à s’y méprendre. Tous deux embarquent un CPU 8 cœurs (deux Cortex-A77, six Cortex-A55) et un GPU MAli-G75 MP5. Tous deux, encore, sont gravés en 8 nm et intègrent un Neural Processing Unit dédié aux tâches de l’intelligence artificielle. C’est au niveau des fréquences et du détail de la fiche technique qu’il faut jouer au jeu des sept différences. Les deux cœurs principaux du SoC ont en effet une horloge réduite à 2 GHz contre 2,2 GHz sur le 980.

Ailleurs, on apprend aussi que l’Exynos 880 se contentera du Wi-Fi 5, et d’une définition d’écran maximum de 2 520 x 1 080 pixels. Côté caméra, 64 mégapixels seront pris en charge au maximum (ou un duo de 20 mégapixels). Pour reprendre notre comparaison avec l’Exynos 980, on retrouve dans ce dernier une compatibilité Wi-Fi 6, 3 360 x 1 440 pixels et 108 mégapixels supportés.



Un SoC abordable pour casser les prix de la 5G L’essentiel des réseaux 5G n’est pas encore opérationnel, la guerre des prix fait rage sur le marché des smartphones compatibles. Il faut dire que les constructeurs ont pris une avance énorme en la matière. Souvenez-vous : en février 2019 sortait déjà en France le premier smartphone 5G, le Xiaomi Mi Mix 3 5G. Seulement, il est encore rare de trouver des modèles compatibles sous la barre des 600€. La faute à Qualcomm et à ses tarifs toujours plus prohibitifs à assumer pour les constructeurs qui, in fine, répercutent cette hausse sur le prix de vente du smartphone. Phénomène s’étant illustré récemment avec les OnePlus 8 (+100€ par rapport à la génération précédente) ou encore Xiaomi Mi 10 (+300€ par rapport à la génération précédente).