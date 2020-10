Samsung annonce le Galaxy A42 et propose la 5G sur l'entrée de gamme

Le Galaxy A42 5G dispose d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un encoche poinçonnée abritant la caméra avant de 20 MP. L'appareil est propulsé par un SoC à 8 cœurs dont 2 cadencés à 2,2 GHz et 6 à 1,8 GHz. Il s'agit du Snapdragon 750 G introduit le mois dernier par Qualcomm et qui succède au Snapdragon 730 G que l'on retrouve notamment au sein du Google Pixel 4a. Il reste toutefois moins performant que le Snapdragon 765G qui trouve sa place au sein des OnePlus Nord ou Pixel 4a 5G.

Côté stockage, l'appareil accueille 128 Go extensibles avec un lecteur de cartes MicroSD. Le module photo est composé de quatre capteurs. Le principal est de 48 MP (ouverture F1.8) tandis que l'ultra grand angle est de 8 MP (F2.2). Le Galaxy A42 5G accueille aussi un capteur de profondeur de 5 MP (F2.4) et une lentille macro de 5 MP (F2.4).

Le Galaxy A42 5G embarquera 4 Go, 6 Go ou 8 Go de mémoire vive selon son pays de commercialisation. L'autonomie du smartphone devrait être correcte puisqu'il embarque une batterie de 5000 mAh.