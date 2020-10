5G : l'ANFR va réaliser deux fois plus de contrôles d'antennes et de smartphones

Autre domaine de compétence de l'ANFR, le contrôle de la puissance d'émission des antennes 5G sera également renforcé, toujours à la demande du gouvernement. Après avoir procédé à 3 066 contrôles en 2019 (avec une moyenne 150 fois inférieure aux limites réglementaires), l'ANFR procédera à 6 500 contrôles cette année, puis 10 000 en 2021, pour répondre à la demande des mairies et associations. Pour comparer l'avant/après 5G, 350 mesures seront effectuées avant la fin de l'année, et 4 500 en 2021, que ce soit dans la bande de fréquence 3,5 Ghz, ou les bandes 2G, 3G et 4G existantes.