Ondes radio : l'ANFR procède à des mesures en temps réel à Marseille et Nantes

Les valeurs relevées sont en open data et sont publiées en temps réel sur le site de l’ ANFR , accessible à toutes et tous. Là où les mesures sont intéressantes, c’est qu’elles permettent de se faire une idée des pics d’exposition aux ondes, qui interviennent manifestement et en toute logique en journée, avec des pointes jusqu’à 1 à 2 V/m (volt par mètre), alors que la nuit (souvent courte en raison du confinement), les valeurs sont très souvent bien en-deçà de 1 V/m. Rappelons au passage que la limite réglementaire est fixée à 28 V/m par antenne.

Si l’on prend le cas de Marseille, où trois capteurs ont été installés, on note une différence dans les mesures effectuées selon l’emplacement, certaines zones étant mieux couvertes, moins obstruées d’obstacles que d’autres. En n’oubliant pas que la 5G n’a qu’un impact infime sur ces valeurs, qui dépendent essentiellement des réseaux 2G, 3G et 4G.

On notera enfin qu’il y a eu un avant et un après début du confinement. L’ANFR soulève une franche baisse locale de l’exposition depuis la mi-mars. Sur le capteur n°4, situé à Nantes, on relève par exemple une baisse de 21% après la mise en place du confinement. Sur les six capteurs installés, seul celui trônant dans le 7e arrondissement de Marseille affiche une croissance de l’exposition (+4%).