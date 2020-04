Grâce à la 5G et malgré le coronavirus, Ericsson publie de meilleurs résultats que prévus

© Ericsson

Au-delà des prévisions

Le « n°1 de la 5G » reste prudent

Sources : Ericsson, Reuters.

Déjà l'année dernière, l'équipementier comptait sur la 5G pour améliorer ses chiffres.Ericsson précise ainsi son bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 30 % et atteint 4,6 milliards de couronnes suédoises (environ 423 millions d'euros), dépassant ses prévisions initiales de 4,13 milliards de couronnes. Le département Réseaux du groupe a vu sa marge brute augmenter de 44,6 %, «».Des résultats qui ont également entraîné une augmentation de 5 % des échanges de parts de la société mercredi matin. Son directeur exécutif, Borje Ekholm, a déclaré : «».La 5G joue déjà un rôle de plus en plus important au sein de l'enseigne, et elle continuera de le faire. Le communiqué précise : «».En concluant des contrats avec la Chine face à son rival finlandais Nokia, Ericsson s'est déjà auto-proclamé n°1 de la 5G devant Huawei Néanmoins, rien n'est définitif et la firme reste prudente concernant l'avenir. Elle craint que la crise sanitaire n'atteigne plus fermement ses futurs chiffres, y compris dans la 5G. Elle appelle les gouvernements européens à encourager les investissements 5G comme «», déclarant : «».