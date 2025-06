TDF, la société française spécialisée en diffusion audiovisuelle et télécoms, joue un rôle clé et absolument stratégique dans cette expérimentation ambitieuse. Elle prend en prenant en charge la conception, l'hébergement, l'installation et la maintenance de trois stations d'ancrage cruciales. Deux seront déployées en métropole, et une en Outre-mer pour assurer l'interface critique entre le réseau satellitaire de CTO et les infrastructures terrestres des différents opérateurs partenaires.