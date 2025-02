Voilà qui nous permet de rappeler que la 5G dite « millimétrique » (mmWave) utilise des fréquences élevées (24-100 GHz). Elle offre effectivement des débits ultra-rapides et une faible latence, qui est idéale pour les zones denses et les applications gourmandes en données, mais aussi les zones blanches, dépourvues de connexion filaire. Sa portée reste néanmoins limitée, et elle est sensible aux obstacles.