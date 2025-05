L'espace, ce terrain de jeu jadis réservé aux agences gouvernementales, s'ouvre de plus en plus aux ambitions privées. En France par exemple, l'écosystème du « New Space » bouillonne d'innovations avec quelque 200 start-up et 3 000 salariés répartis sur le territoire. Une dynamique qui place l'Hexagone « loin devant » ses voisins européens, comme le souligne Jean-Marc Astorg, le directeur de la stratégie au CNES, l'agence spatiale française. Mais face au géant SpaceX d'Elon Musk, qui a reçu l'autorisation de bâtir sa propre ville au Texas, le chemin reste semé d'étoiles... et d'obstacles.