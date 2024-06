The Exploration Company, l'étoile montante du NewSpace européen ?

La capsule de The Exploration Company s'appelle Nyx, et l'entreprise, qui est très ambitieuse, prévoit qu'elle soit prête à voler d'ici 2026. Elle reste pour autant pragmatique : Hélène Huby et son équipe savent qu'il faut montrer ses capacités autour de « milestones », ces étapes clés qui vont attirer clients et investisseurs. Pas le choix, puisqu'ils chiffrent la conception et le chemin vers sa première capsule cargo opérationnelle à environ 200 à 300 millions d'euros. Cet objectif est donc découpé en chapitres, tout comme le développement de Nyx.

La jeune pousse signe très vite avec ArianeGroup pour envoyer son premier démonstrateur de capsule, Bikini, sur le lancement inaugural d'Ariane 6. Ce petit véhicule de rentrée d'une quarantaine de kilos, non propulsé, n'aura pour but que de traverser l'atmosphère pour défricher les futures technologies utilisées par TEC. En réalité, Ariane 6 est prête un peu trop tard pour Bikini. La petite capsule dort dans une malle depuis plus d'un an, et les équipes à Munich ont déjà assemblé le démonstrateur suivant.