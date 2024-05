La première véritable Ariane 6 se dévoile, et les nouvelles sont bonnes !

Le dénouement approche, et il reste un peu de marge. D'ici un mois environ, c'est la coiffe qui devrait prendre le chemin de l'ELA-4 flambant neuf, et si tout se passe bien d'ici là, les responsables donneront le feu vert pour le lancement. Il ne restera plus qu'à viser la bonne orbite… et à espérer qu'Ariane 6 déjouera les horribles statistiques qui grèvent les premiers lancements (Ariane 5, puis sa nouvelle version ECA n'y avaient pas échappé) grâce à ses nombreux tests au sol.

En cas de succès dès le mois de juin, il serait même envisageable qu'Ariane 6 puisse voler une deuxième fois en 2024. Car il ne faut pas s'y tromper, le décollage inaugural est une étape incontournable, mais la qualification officielle du nouveau lanceur européen n'est que le rouage le plus important. Ariane 6 fait partie d'une longue chaîne industrielle pour que l'accès à l'espace européen redevienne une réalité avec des cadences raisonnables. Et les clients, eux, sont nombreux et de moins en moins patients.