Orange annonce l'atterrissement d'un nouveau câble sous-marin reliant Marseille à Singapour : ce que ça va changer

Orange, plus particulièrement sa filiale dédiée Orange Marine, est l'un des fleurons planétaires de l'installation et de la maintenance des câbles sous-marins. L'opérateur historique français le prouve une fois de plus avec l'atterrissement du câble sous-marin SEA-ME-WE-6 (pour Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Europe de l'Ouest), depuis ses infrastructures et les plages du Prado, ce lundi 29 avril 2024 à Marseille. Doté d'une capacité de 130 Tbit/s (130 0000 Gbit/s), il doit relier la France à Singapour, en passant par l'Égypte. Changera-t-il quelque chose à la connectivité des Français ?