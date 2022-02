De Marseille à Singapour : Orange va participer à la création d'un câble sous-marin "express"

Après les câbles Dunant et Amitié , qui relieront tous deux les États-Unis à la France, et le dernier en date, Peace , qui doit connecter l'Asie, l'Afrique de l'Est et l'Europe et dont on a fêté en octobre dernier l'atterrissement du côté de Marseille, Orange a renforcé son investissement dans des projets de connectivité par câbles sous-marins, pour maintenir la qualité de son service mondial grâce à une quarantaine de câbles. Et il ne serait pas chauvin de dire qu'Orange est l'une des références mondiales en la matière.