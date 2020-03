Le câble transatlantique d'Orange et Google a fait son atterrissement aujourd'hui en Vendée

Un projet Orange-Google

À quoi ça sert ?

Il s'agit ici de la première étape terrestre de la pose de ce câble sous-marin long de 6 600 km qui va relier les États-Unis à la France Dunant est un projet mené conjointement par Google et Orange, dont la mise en service est prévue pour la fin de l'année 2020. «» explique le constructeur.L'opérateur français Orange explique avoir réhabilité la station historique de Saint-Hilaire-de-Riez, alors désaffectée, afin d'y héberger les équipements terminaux du système Dunant. Ce dernier va acheminer le trafic sur Dunant en France, mais aussi dans le reste de l'Europe.Dunant sera le premier câble sous-marin à connecter les États-Unis à la France depuis plus de 15 ans, et il pourra évoluer au rythme des innovations de transmission optique. À noter que ce n'est pas une première pour Orange, qui est investisseur majeur dans plus de 40 câbles sous-marins.Concrètement, ce déploiement permettra à Orange de bénéficier de deux paires de fibres optiques d'une capacité pouvant aller jusqu'à 30 Tbp/s chacune. D'après l'opérateur, cela permet de «» (oui, c'est énorme).Pour Orange, il s'agit donc d'anticiper les futurs afflux de données et de contenus qui seront échangés entre le continent européen et les États-Unis.» explique Jean-Luc Vuillemin, Directeur Réseaux et Services Internationaux chez Orange.