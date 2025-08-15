La fibre très haut débit à moins de 20 €, c’est possible ! RED by SFR propose une offre ultra compétitive à 19,99 €/mois, idéale pour booster sa connexion sans exploser son budget.
Une offre fibre performante et flexible
RED by SFR met en avant une formule fibre optique à 19,99 €/mois, sans engagement, qui séduira autant les télétravailleurs que les amateurs de streaming et de jeux vidéo en ligne. Cette offre inclut un débit montant et descendant jusqu’à 1 Gb/s, très largement suffisant pour connecter plusieurs appareils en simultané sans perte de performance.
Autre atout majeur, l’absence d’engagement, qui permet de résilier à tout moment sans frais. Avec les frais de mise en service offerts et un tarif stable qui ne double pas après un an, c’est une option sérieuse pour celles et ceux qui veulent optimiser leur budget internet tout en profitant d’une connexion fiable.
Les 3 points forts de la fibre RED by SFR :
- Très haut débit : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en envoi
- Sans engagement : liberté totale pour changer ou résilier
- Prix fixe : pas d’augmentation après 12 mois
Une connexion adaptée aux usages d’aujourd’hui
Avec 1 Gb/s de débit, cette offre répond largement aux besoins actuels : streaming 4K sur plusieurs téléviseurs, visioconférences fluides, téléchargement rapide de fichiers lourds et gaming en ligne sans latence. Les familles ou colocations y trouveront leur compte puisque la bande passante permet de gérer simultanément plusieurs connexions exigeantes.
RED by SFR utilise le réseau fibre de SFR, l’un des plus vastes en France, garantissant une bonne couverture nationale et une qualité de service stable, y compris aux heures de pointe.
Le confort d’une offre claire et sans mauvaise surprise
RED by SFR se démarque par une politique tarifaire transparente : 19,99 €/mois, sans hausse après la première année, ce qui est rare sur le marché. L’absence d’engagement permet également de tester l’offre en toute sérénité, sans se retrouver coincé dans un contrat longue durée.
Pour ceux qui le souhaitent, des options comme le Wi-Fi 6 ou un débit boosté jusqu’à 2 Gb/s sont disponibles moyennant un supplément, permettant de personnaliser sa connexion selon ses besoins. L’installation est simple et l’interface de gestion en ligne, RED & Moi, rend le suivi de votre connexion et la gestion des options très accessible.
✅ Notre avis sur la fibre RED by SFR : la meilleure affaire pour passer au très haut débit
À 19,99 €/mois, sans engagement et avec un débit largement suffisant pour les usages modernes, cette offre fibre de RED by SFR coche toutes les cases : performance, flexibilité et prix bas garanti dans le temps. C’est un choix malin pour la rentrée ou pour réduire sa facture internet tout en profitant d’une connexion fiable et rapide.
Si vous cherchez un très haut débit accessible et sans contrainte, RED by SFR signe ici l’une des meilleures offres fibre du marché.