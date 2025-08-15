RED by SFR met en avant une formule fibre optique à 19,99 €/mois, sans engagement, qui séduira autant les télétravailleurs que les amateurs de streaming et de jeux vidéo en ligne. Cette offre inclut un débit montant et descendant jusqu’à 1 Gb/s, très largement suffisant pour connecter plusieurs appareils en simultané sans perte de performance.

Autre atout majeur, l’absence d’engagement, qui permet de résilier à tout moment sans frais. Avec les frais de mise en service offerts et un tarif stable qui ne double pas après un an, c’est une option sérieuse pour celles et ceux qui veulent optimiser leur budget internet tout en profitant d’une connexion fiable.