Avec 120 Go en 5G pour 7,99 € par mois, RED by SFR propose l’un des forfaits les plus convaincants du Black Friday, taillé pour le streaming en 4K, les usages data intensifs et les besoins du quotidien.
À l’occasion du Black Friday, les opérateurs multiplient les promotions, mais toutes ne se valent pas. Entre les forfaits trop limités, ceux qui manquent d’équilibre et ceux dont les options deviennent vite coûteuses, trouver l’offre idéale peut tourner au casse-tête. Cette année, RED by SFR se distingue avec une proposition simple, claire et particulièrement bien calibrée : un forfait 5G doté de 120 Go, facturé seulement 7,99 € par mois, sans engagement.
Cette formule s’adresse clairement aux utilisateurs qui consomment beaucoup de data, notamment pour le streaming 4K, les réseaux sociaux, YouTube, les visioconférences ou encore le partage de connexion ponctuel. À l’heure où la 5G permet de profiter de débits nettement supérieurs et plus stables, disposer d’un volume confortable devient indispensable. RED semble l’avoir bien compris en proposant une offre structurée autour de la générosité et de la simplicité.
Forfait RED by SFR : 120 Go pour un prix mini pour le Black Friday
Le forfait mis en avant pour le Black Friday inclut 120 Go de data en 5G utilisables en France métropolitaine, un volume largement suffisant pour un usage multimédia avancé. L’offre comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de données disponible en Europe et dans les DOM, ce qui la rend adaptée aux déplacements occasionnels.
Affiché à 7,99 € par mois, ce forfait est proposé sans engagement, permettant de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment. RED by SFR mise sur la transparence, sans hausse automatique du prix après quelques mois, ce qui sécurise le consommateur et évite les mauvaises surprises. L’opérateur met également en avant une souscription 100 % en ligne, simple et rapide, avec possibilité de conserver son numéro grâce au RIO.
Pour récapituler, le forfait comprend :
- 120 Go en 5G en France
- Appels, SMS et MMS illimités
- Data depuis l’Europe et les DOM
- 7,99 €/mois, sans engagement
- Souscription simple, numéro conservé
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Pourquoi c’est l’un des meilleurs forfaits du moment ?
Ce qui fait réellement la force de cette offre, c’est son équilibre. Là où les forfaits d’entrée de gamme peuvent rapidement atteindre leurs limites avec 30 ou 40 Go, les 120 Go proposés par RED permettent de profiter pleinement des usages modernes sans surveiller sa consommation. Le streaming 4K, par exemple, consomme plusieurs gigas par heure : disposer d’un large volume de données devient presque indispensable pour éviter les frustrations.
La présence de la 5G ajoute une dimension supplémentaire. Même si la couverture varie selon les zones, elle permet de bénéficier de débits beaucoup plus élevés, idéaux pour charger rapidement des vidéos HD, télécharger des fichiers lourds ou profiter d’une connexion plus stable lors des déplacements. RED by SFR exploite ici l’infrastructure solide de SFR, l’un des réseaux 5G les mieux implantés en France.
Un autre argument en faveur de cette offre réside dans sa simplicité tarifaire. Pas d’options imposées, pas de prix qui doublent après quelques mois, pas d’engagement contraignant : le forfait est pensé pour être durable et sans piège. Dans un marché où certaines promotions cachent des hausses ultérieures, cette stabilité est un vrai point positif.
Enfin, RED conserve ce qui fait son succès depuis plusieurs années : une expérience utilisateur centrée sur le digital. Tout se passe en ligne, de la souscription au suivi de consommation, ce qui permet de réduire les coûts et de proposer des tarifs plus agressifs que les opérateurs traditionnels.
