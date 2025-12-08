Un forfait 100 Go à moins de 8 euros par mois, avec la 5G et sans engagement. Sur le papier, l’offre de RED by SFR ressemble presque à une erreur. Et pourtant, elle est bien réelle. De quoi sérieusement faire réfléchir tous ceux qui trouvent encore leur facture mobile trop élevée.
Quand la facture mobile commence enfin à baisser pour de vrai
Pendant des années, les forfaits ont suivi la même trajectoire : toujours plus de data, mais rarement moins cher sur la durée. Beaucoup ont fini par se résoudre à payer une dizaine, parfois une quinzaine d’euros par mois, en se disant que c’était “le prix du marché”.
Puis une offre comme celle-ci arrive, presque sans prévenir. RED by SFR propose en ce moment un forfait 100 Go à seulement 7,99 € par mois, sans engagement. Et soudain, une question s’impose : pourquoi continue-t-on à payer plus cher ailleurs ?
100 Go, ce n’est plus une promesse, c’est un vrai confort
Il fut un temps où 20 ou 30 Go suffisaient largement. Aujourd’hui, entre la vidéo, les appels en visio, le cloud, les réseaux sociaux et le streaming, la consommation explose sans même qu’on s’en rende compte.
Avec 100 Go par mois, on change clairement de catégorie. On ne regarde plus sa jauge de data avec inquiétude en fin de mois. On partage sa connexion en déplacement. On regarde une série dans le train. On navigue, on télétravaille, on consomme sans restriction permanente.
Et le plus surprenant, c’est que ce confort devient accessible à un prix qui était encore réservé, il y a peu, à des forfaits très basiques.
- scheduleSans engagement
- SFR
- language100Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
7,99 € par mois : le genre de prix qui fait douter… puis réfléchir
Soyons honnêtes : un forfait 100 Go à moins de 8 euros intrigue autant qu’il rassure. Beaucoup s’attendent à une contrepartie cachée, une durée très limitée, ou une augmentation rapide.
Mais ici, l’offre est proposée sans engagement, ce qui change complètement la perception. On peut tester, rester, repartir. Aucun piège contractuel. C’est précisément ce détail qui rend l’offre crédible aux yeux de nombreux utilisateurs.
Et quand on commence à comparer, l’écart devient frappant. Ailleurs, pour un volume similaire, les tarifs dépassent souvent les 10, parfois les 12 euros par mois. RED vient clairement bousculer cet équilibre.
✅ Notre avis sur le forfait RED
Le forfait RED by SFR 100 Go à 7,99 € coche beaucoup de cases. Beaucoup plus qu’on pourrait l’imaginer à ce prix-là. Il offre un volume de data confortable, la liberté du sans engagement, et un tarif qui tranche nettement avec ce que propose encore une grande partie du marché.
Ce n’est pas une offre “premium”. Ce n’est pas non plus une offre au rabais. C’est une offre pragmatique, pensée pour les usages actuels, et alignée sur une réalité simple : tout le monde n’a pas envie de payer cher pour bien se connecter.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)