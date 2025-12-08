Il fut un temps où 20 ou 30 Go suffisaient largement. Aujourd’hui, entre la vidéo, les appels en visio, le cloud, les réseaux sociaux et le streaming, la consommation explose sans même qu’on s’en rende compte.

Avec 100 Go par mois, on change clairement de catégorie. On ne regarde plus sa jauge de data avec inquiétude en fin de mois. On partage sa connexion en déplacement. On regarde une série dans le train. On navigue, on télétravaille, on consomme sans restriction permanente.

Et le plus surprenant, c’est que ce confort devient accessible à un prix qui était encore réservé, il y a peu, à des forfaits très basiques.