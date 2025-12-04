Un forfait 100 Go avec la 5G à moins de 8 € par mois, sans engagement : sur le papier, l’offre de RED by SFR semble presque irréelle. Pourtant, elle est bien disponible et attire déjà des milliers d’utilisateurs. Décryptage d’un bon plan mobile qui pourrait faire fondre votre facture.
Pendant que les prix grimpent un peu partout, un opérateur a choisi de faire exactement l’inverse. Sans grande annonce tapageuse, RED by SFR propose en ce moment un forfait 100 Go avec la 5G incluse pour seulement 7,99 € par mois, sans engagement. Sur le papier, l’offre semble presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, elle existe bel et bien.
En quelques heures, ce forfait est déjà devenu l’un des bons plans mobile les plus consultés du moment. On l’a passé au crible pour comprendre pourquoi.
100 Go, la 5G, et moins de 8 € par mois : pourquoi ce forfait intrigue autant ?
Il fut un temps où payer moins de 10 € signifiait sacrifier la data, la vitesse ou le confort. Aujourd’hui, ce forfait RED remet complètement en question cet équilibre. Pour 7,99 € par mois, vous obtenez :
- 100 Go d’internet mobile
- La 5G offerte
- Les appels, SMS et MMS en illimité
- Une formule sans engagement
À ce prix-là, beaucoup s’attendent à un compromis. Pourtant, le réseau utilisé est celui de SFR, largement déployé sur l’ensemble du territoire.
« Je ne regarde même plus ma consommation » : quand 100 Go changent vraiment l’usage !
Avec 100 Go par mois, on passe dans une autre catégorie d’usage. Ce n’est plus seulement un forfait pour consulter ses mails ou scroller sur les réseaux sociaux.
C’est un forfait pour :
- Regarder Netflix ou YouTube en 4G/5G sans stress
- Travailler en partage de connexion
- Passer ses appels en visio
- Jouer en ligne
- Utiliser le cloud en mobilité
Pour beaucoup d’utilisateurs, cela signifie ne plus jamais surveiller sa jauge de data. Et c’est précisément ce confort d’esprit qui séduit.
À qui ce forfait à 7,99 € est-il vraiment destiné ?
Ce forfait ne vise pas un public unique. Il touche en réalité une large partie des utilisateurs mobiles d’aujourd’hui :
- Les étudiants qui veulent beaucoup de data à petit prix
- Les télétravailleurs qui utilisent souvent le partage de connexion
- Les gros consommateurs de streaming
- Les familles qui cherchent une ligne secondaire pour les enfants
- Les nomades digitaux
- Ceux qui veulent simplement payer moins sans perdre en confort
À ce tarif, il devient même intéressant comme forfait principal sur le long terme, sans attendre une future promotion.
La concurrence peut-elle suivre à ce niveau de prix ?
Sur le marché français, les forfaits 100 Go oscillent le plus souvent entre 9,99 € et 14,99 €. Certains incluent la 5G, d’autres non. Peu affichent un tarif aussi bas en continu, sans condition de durée.
Résultat : RED se positionne actuellement comme l’un des forfaits 100 Go les moins chers du marché, tout en restant sur un réseau national reconnu.
Ce qu’il faut aussi savoir avant de se lancer
Tout n’est évidemment pas parfait, et mieux vaut le savoir avant de souscrire :
- Le service client est principalement en ligne
- Certaines options restent payantes
- Comme chez tous les opérateurs low-cost, la priorité réseau peut varier selon l’affluence
Mais pour beaucoup, le rapport prix/data/5G fait largement oublier ces concessions.
Bonne nouvelle : vous pouvez garder votre numéro ! Changer pour RED ne signifie pas repartir de zéro. La portabilité du numéro est gratuite et se fait automatiquement. En quelques clics, votre ancien forfait est résilié sans coupure de service.
✅ Notre verdict : un vrai bon plan discret… mais redoutablement efficace
Ce genre d’offre ne fait pas toujours la une des affiches publicitaires, mais ce sont précisément ces forfaits-là qui changent vraiment la donne pour les consommateurs.
- scheduleSans engagement
- SFR
- language100Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
À 7,99 € par mois pour 100 Go avec la 5G, RED by SFR propose aujourd’hui une formule :
- Ultra compétitive
- Sans engagement
- Adaptée aux usages modernes
- Et surtout durable dans le temps
Si vous cherchiez le moment idéal pour réduire votre facture mobile sans faire de compromis, ce forfait coche presque toutes les cases.
