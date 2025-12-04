Pendant que les prix grimpent un peu partout, un opérateur a choisi de faire exactement l’inverse. Sans grande annonce tapageuse, RED by SFR propose en ce moment un forfait 100 Go avec la 5G incluse pour seulement 7,99 € par mois, sans engagement. Sur le papier, l’offre semble presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, elle existe bel et bien.

En quelques heures, ce forfait est déjà devenu l’un des bons plans mobile les plus consultés du moment. On l’a passé au crible pour comprendre pourquoi.