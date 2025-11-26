Un forfait 5G généreux sous la barre des 8 € ? À l’occasion du Black Friday, RED by SFR propose son forfait 120 Go à seulement 7,99 €/mois, avec la 5G incluse et sans engagement. Une offre qui se place immédiatement parmi les plus attractives du moment.
Le Black Friday est souvent l’occasion de dénicher les meilleurs bons plans mobile, et cette année encore, RED by SFR frappe fort avec une promotion particulièrement compétitive. Avec 120 Go de data 5G pour un tarif inférieur à 8 €, ce forfait coche toutes les cases : équilibre entre prix et volume, réseau fiable, services modernes et absence d’engagement. Dans cet article, nous détaillons cette offre spéciale et expliquons pourquoi elle se distingue face à la concurrence.
Un forfait Black Friday taillé pour séduire : 120 Go en 5G pour 7,99 €/mois, sans engagement
Pour cette édition du Black Friday, RED by SFR met en avant un forfait qui a de quoi attirer tous ceux qui cherchent un abonnement mobile performant à prix réduit. L’offre inclut 120 Go de data 5G, utilisables en France métropolitaine, pour 7,99 €/mois, et cela sans aucune hausse de prix prévue ni engagement. Une proposition simple, claire, et surtout très compétitive dans un marché où les tarifs fluctuent souvent après les premiers mois.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
La qualité du réseau est au cœur de cette offre : RED by SFR s’appuie sur l’infrastructure SFR, l’un des réseaux 5G les plus étendus en France. Cela permet de profiter de débits rapides, d’une bonne stabilité et d’une couverture en constante amélioration. Pour les utilisateurs habitués à regarder du contenu en streaming, jouer en ligne ou simplement naviguer confortablement, les 120 Go offrent une marge très confortable.
L’absence d’engagement est un argument essentiel. Les consommateurs sont aujourd’hui de plus en plus sensibles à la flexibilité : pouvoir profiter d’un bon plan sans être bloqué durant un an ou deux, c’est un atout majeur. Avec RED, vous pouvez changer d’offre à tout moment si vos besoins évoluent ou si une offre encore plus attractive apparaît dans les prochains mois.
En résumé, ce forfait Black Friday combine trois éléments qui se rencontrent rarement : un prix bas durable, une enveloppe data généreuse et la 5G incluse, tout en offrant une liberté totale.
Un forfait RED qui bouscule la concurrence : que vaut l’offre face au marché actuel ?
Le segment des forfaits mobile est particulièrement dynamique, notamment durant le Black Friday, où chaque opérateur tente de capter l’attention avec des promotions plus ou moins agressives. Dans cet environnement, l’offre RED by SFR parvient à se démarquer avec un positionnement très équilibré, là où d’autres acteurs font des compromis sur la data, la qualité réseau ou la stabilité tarifaire.
Comparé à la concurrence directe, ce forfait 120 Go à 7,99 € se place dans une zone stratégique. D’un côté, plusieurs opérateurs virtuels proposent des prix bas, mais souvent avec une qualité réseau plus variable ou des enveloppes data limitées. De l’autre, les opérateurs traditionnels offrent des forfaits 5G, mais à des tarifs bien plus élevés, réservés à des offres premium ou assortis d’engagements contraignants. RED réussit à réunir le meilleur des deux mondes : un prix serré et une infrastructure solide.
L’argument de la flexibilité joue également un rôle majeur. L’absence d’engagement permet à RED d’attirer les abonnés en quête de liberté, lassés des contrats qui se renouvellent tacitement ou des surcoûts cachés. Avec RED, la relation est plus transparente et surtout plus souple.
Dans un marché extrêmement concurrentiel, ce forfait Black Friday de RED by SFR se positionne ainsi comme une option particulièrement séduisante. Il s’adresse aussi bien aux jeunes utilisateurs qu’aux consommateurs intensifs, aux voyageurs ou tout simplement à ceux qui veulent profiter de la 5G à prix raisonnable.
