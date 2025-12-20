Accéder à la fibre sans exploser son budget reste une priorité pour beaucoup de foyers. Avec sa RED Box à 20,99 € par mois et les frais de mise en service offerts, RED by SFR propose une offre simple, sans engagement, qui s’impose comme l’un des bons plans fibre les plus intéressants du moment.

RED by SFR

La fibre est devenue un besoin essentiel, pas un luxe

Télétravail, streaming en haute définition, jeux en ligne, visioconférences, objets connectés… la connexion Internet est aujourd’hui au cœur de la vie quotidienne. Dans ce contexte, la fibre n’est plus réservée aux usages intensifs, elle est devenue la norme recherchée.

Le problème, c’est que beaucoup d’offres fibre affichent des tarifs attractifs en apparence, mais s’accompagnent de frais annexes ou d’augmentations après quelques mois. Résultat, la facture grimpe vite, parfois sans que l’on s’en rende compte.

RED Box joue la carte de la simplicité

Avec la RED Box, le message est clair. Un prix affiché, pas de durée d’engagement, pas de surprise à la fin de la première année. L’abonnement est proposé à 20,99 € par mois, et surtout, les frais de mise en service sont offerts.

Cette transparence séduit de plus en plus d’utilisateurs, lassés des offres complexes et des conditions évolutives. Ici, le tarif reste lisible et maîtrisé dès le départ.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

20,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

La mise en service offerte, un vrai plus souvent sous-estimé

Les frais d’activation peuvent représenter un frein important au moment de souscrire une offre Internet. Avec la RED Box, ces frais de mise en service sont offerts, ce qui réduit considérablement le coût d’entrée.

Ce détail fait toute la différence, notamment pour ceux qui déménagent, changent d’opérateur ou souhaitent simplement maîtriser leur budget dès le premier mois.

Un excellent compromis pour de nombreux profils

Étudiants, jeunes actifs, familles, télétravailleurs occasionnels. La RED Box s’adresse à tous ceux qui veulent une connexion fibre fiable à un prix contenu. Elle peut aussi convenir comme première offre fibre, ou comme alternative économique à un abonnement plus cher.

Pour beaucoup de foyers, elle représente un équilibre pertinent entre performance, simplicité et budget.

✅ Notre avis sur cette promotion RED Box

Avec sa RED Box à 20,99 € par mois, sans engagement et avec les frais de mise en service offerts, RED by SFR signe l’un des meilleurs bons plans fibre du moment.

Pour celles et ceux qui veulent accéder à la fibre sans alourdir leur budget ni se retrouver piégés par des conditions complexes, c’est une offre claire, cohérente et particulièrement compétitive.

