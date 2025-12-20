Télétravail, streaming en haute définition, jeux en ligne, visioconférences, objets connectés… la connexion Internet est aujourd’hui au cœur de la vie quotidienne. Dans ce contexte, la fibre n’est plus réservée aux usages intensifs, elle est devenue la norme recherchée.

Le problème, c’est que beaucoup d’offres fibre affichent des tarifs attractifs en apparence, mais s’accompagnent de frais annexes ou d’augmentations après quelques mois. Résultat, la facture grimpe vite, parfois sans que l’on s’en rende compte.