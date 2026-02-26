RED by SFR lance son forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement, avec 30 Go en Europe et dans les DOM, la 5G sans surcoût et jusqu'à 5 € remboursés sur les frais de résiliation du précédent opérateur. Avec 12 213 antennes 5G actives et 99,9% de la population couverte en 4G, le réseau SFR vient appuyer une offre difficile à ignorer à ce prix.
RED by SFR n'en est pas à son premier coup d'éclat sur le marché des forfaits sans engagement, mais ce forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois marque une nouvelle étape. Là où l'opérateur proposait jusque-là 100 Go pour 7,99 €/mois, il remonte la barre à 110 Go pour un euro de plus, tout en conservant le prix garanti sans limite de durée qui fait sa signature. En février 2026, c'est le forfait 5G qui offre le meilleur équilibre volume de data, stabilité tarifaire et qualité réseau sous la barre des 10 €/mois, selon plusieurs comparateurs spécialisés.
⚡ Le forfait RED by SFR en bref :
- Prix : 8,99 €/mois, prix garanti sans limite de durée
- Data France : 110 Go en 5G/4G+
- Data Europe et DOM : 30 Go inclus
- 5G offerte : oui, sans surcoût ni option à activer
- eSIM : disponible (frais d'activation SIM/eSIM : 10 €)
- Sans engagement : résiliable à tout moment, sans frais
12 213 antennes 5G et débits jusqu'à 1 Gbit/s : le réseau SFR en chiffres
Ce qui distingue RED by SFR de la plupart des opérateurs low-cost, c'est qu'il s'appuie sur l'infrastructure réseau de SFR en totalité, sans partage ni dégradation de service. Avec 12 213 antennes 5G actives, SFR se positionne comme le troisième réseau 5G de France par densité d'antennes, derrière Free (19 542 sites) et Bouygues Telecom (12 425 sites), mais devant Orange (10 140 sites). En pratique, cela se traduit par une couverture 5G atteignant plus de 70% de la population française, avec des débits descendants pouvant atteindre 1 Gbit/s en bande 3,5 GHz dans les centres urbains.
La couverture 4G est quant à elle quasi-totale : 99,9% de la population française couverte, 97% du territoire, ce qui garantit une connexion stable même hors des zones 5G, notamment en milieu rural ou péri-urbain. Pour un forfait à 8,99 €/mois, c'est un niveau d'infrastructure que les opérateurs virtuels classiques (MVNO) ne peuvent simplement pas proposer à parité.
Concrètement, pour qui fait ce forfait sans engagement ?
Le forfait RED 110 Go 5G à 8,99 €/mois convient à des profils bien précis. Voici pour qui ce deal est particulièrement pertinent.
- Les utilisateurs qui veulent verrouiller leur budget mobile sur le long terme : le prix garanti sans limite de durée est le principal argument, idéal pour ceux qui ne veulent plus surveiller leur facture ni gérer une hausse tarifaire après 12 mois
- Les grands consommateurs de data qui streament, jouent en ligne ou regardent des vidéos en mobilité au quotidien : 110 Go couvrent confortablement ces usages sans risque de dépassement en milieu de mois
- Les voyageurs réguliers en Europe : les 30 Go de roaming inclus en Europe et dans les DOM permettent d'utiliser son forfait habituel sans acheter de SIM locale ni payer de surcoût lors des déplacements professionnels ou touristiques
- Ceux qui souhaitent changer d'opérateur sans frais : la prise en charge partielle des frais de résiliation (jusqu'à 5 €) et la portabilité gratuite rendent la migration très accessible financièrement
- Les utilisateurs en zones urbaines denses qui veulent profiter des débits 5G jusqu'à 1 Gbit/s en bande 3,5 GHz pour des usages exigeants (visioconférence HD, cloud gaming, téléchargements lourds)
Si en revanche la qualité réseau prime absolument sur tout autre critère, notamment pour les déplacements fréquents hors des grandes agglomérations, le forfait B&You à 9,99 €/mois sur le réseau Bouygues Telecom classé n°1 nPerf 2025 reste une alternative à considérer pour 1 € de plus.
Les points forts et les limites du forfait RED 110 Go 5G
Un forfait sans engagement à 8,99 €/mois sur le réseau SFR mérite un regard honnête sur ce qu'il apporte et sur ses limites réelles.
✅ Les points forts
- 110 Go de data en 5G : 10 Go supplémentaires par rapport à l'offre 100 Go à 7,99 €/mois, pour 1 € de plus, un rapport volume/prix difficile à trouver ailleurs sous la barre des 9 €
- Réseau SFR partagé à 100% : pas de dépriorisation ni de dégradation de service par rapport aux clients SFR directs, même en période de pic de trafic
- Sans engagement total : résiliation possible à tout moment, sans frais, sans préavis long, ce qui laisse une liberté complète en cas de changement de situation
❌ Les limites
- Pas de services inclus : contrairement à Free Mobile (Free TV, mVPN, eSIM Watch) ou à certaines offres B&You, le forfait RED est un forfait data pur, sans applications ou services en valeur ajoutée
- Enveloppe roaming inférieure à B&You sur certains critères de couverture en dehors de l'UE : si les voyages hors Europe sont fréquents, les options restent payantes
Notre verdict sur ce forfait sans engagement RED
Le forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois est une évolution logique et bien calibrée d'une gamme qui a toujours su proposer le meilleur rapport data/prix du marché sans engagement. En ajoutant 10 Go par rapport à l'offre 100 Go pour seulement 1 € supplémentaire, RED by SFR consolide sa position sur ce segment tout en maintenant son principal avantage concurrentiel : un prix fixe garanti sans limite de durée, sur l'un des réseaux les mieux déployés de France. Les seuls reproches possibles concernent l'absence de services inclus en valeur ajoutée et une densité d'antennes 5G légèrement inférieure à Bouygues et Free sur le plan national. Pour tous les profils qui privilégient la stabilité tarifaire, le volume de data et la fiabilité réseau à moins de 9 €/mois, cette offre mérite clairement le label bon plan.
