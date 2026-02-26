Ce qui distingue RED by SFR de la plupart des opérateurs low-cost, c'est qu'il s'appuie sur l'infrastructure réseau de SFR en totalité, sans partage ni dégradation de service. Avec 12 213 antennes 5G actives, SFR se positionne comme le troisième réseau 5G de France par densité d'antennes, derrière Free (19 542 sites) et Bouygues Telecom (12 425 sites), mais devant Orange (10 140 sites). En pratique, cela se traduit par une couverture 5G atteignant plus de 70% de la population française, avec des débits descendants pouvant atteindre 1 Gbit/s en bande 3,5 GHz dans les centres urbains.

La couverture 4G est quant à elle quasi-totale : 99,9% de la population française couverte, 97% du territoire, ce qui garantit une connexion stable même hors des zones 5G, notamment en milieu rural ou péri-urbain. Pour un forfait à 8,99 €/mois, c'est un niveau d'infrastructure que les opérateurs virtuels classiques (MVNO) ne peuvent simplement pas proposer à parité.