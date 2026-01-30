Sur le marché des forfaits mobiles, le seuil psychologique des 10 € reste déterminant. Proposer 100 Go de data à 7,99 €, tout en incluant la 5G, place cette offre parmi les plus compétitives du moment. Pour de nombreux utilisateurs, cela permet d’envisager un usage intensif du mobile sans surveiller constamment sa consommation.

Cette proposition s’adresse aussi à ceux qui utilisent leur smartphone comme point d’accès Internet ou qui consomment régulièrement des contenus en streaming lors de leurs déplacements. À ce tarif, le rapport volume de data / prix devient particulièrement attractif.