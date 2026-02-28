Avec 110 Go de données mobiles en 5G, ce forfait répond largement aux besoins du quotidien. Aujourd’hui, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique en ligne ou utiliser son smartphone comme modem consomme rapidement de la data. Cette enveloppe permet donc de naviguer confortablement tout au long du mois sans surveiller constamment sa consommation.

L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, un volume suffisant pour voyager sans dépendre systématiquement du Wi-Fi.