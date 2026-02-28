Le marché des forfaits mobiles sans engagement reste l’un des plus compétitifs en France, et les opérateurs low-cost rivalisent régulièrement pour proposer toujours plus de data au meilleur tarif.
Cette fois, RED by SFR revient sur le devant de la scène avec une nouvelle formule particulièrement agressive : un forfait 110 Go en 5G à 8,99 € par mois, sans engagement. Une offre pensée pour les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile, streaming, réseaux sociaux, partage de connexion tout en gardant une facture mensuelle maîtrisée.
Un forfait généreux pour les usages mobiles actuels
Avec 110 Go de données mobiles en 5G, ce forfait répond largement aux besoins du quotidien. Aujourd’hui, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique en ligne ou utiliser son smartphone comme modem consomme rapidement de la data. Cette enveloppe permet donc de naviguer confortablement tout au long du mois sans surveiller constamment sa consommation.
L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, un volume suffisant pour voyager sans dépendre systématiquement du Wi-Fi.
La 5G incluse sans surcoût
L’un des arguments majeurs de RED by SFR reste l’intégration directe de la 5G dans le forfait, sans option payante supplémentaire. Dans les zones couvertes, cela permet de profiter de débits plus élevés et d’une meilleure réactivité pour les usages gourmands comme la vidéo en haute définition ou les jeux en ligne.
Le forfait s’appuie sur le réseau SFR, qui couvre selon l'ARCEP près de 99,9 % de la population en 4G et continue d’étendre sa couverture 5G avec plusieurs milliers d’antennes actives sur le territoire.
Une formule sans engagement qui reste flexible
Comme l’ensemble des offres RED, ce forfait reste sans engagement de durée. Les utilisateurs peuvent donc résilier ou changer d’offre à tout moment, sans frais. Cette flexibilité constitue un avantage important face aux forfaits traditionnels encore associés à des périodes d’engagement.
RED propose également un remboursement pouvant atteindre 5 € sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur, ce qui facilite la transition pour les nouveaux abonnés.
Forfait 5G RED by SFR 110Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
110Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
110Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
110Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Comment se positionne l’offre face aux concurrents ?
Sur le segment des forfaits autour de 10 €, la bataille est intense entre RED, Sosh, Free Mobile et B&You. Mais avec plus de 100 Go de data en 5G à moins de 9 €, RED by SFR se place parmi les offres les plus compétitives du moment.
De nombreux forfaits concurrents proposent soit moins de data au même prix, soit un tarif promotionnel limité dans le temps. Ici, l’approche reste simple : un prix stable, une grande enveloppe data et aucune contrainte contractuelle.
Ce positionnement confirme la stratégie de RED by SFR, qui mise sur un rapport data/prix agressif pour séduire les utilisateurs cherchant une alternative économique aux forfaits premium.
Avec ce forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois, RED by SFR confirme son positionnement agressif sur le marché des forfaits mobiles sans engagement. Entre data généreuse, 5G incluse et liberté totale de résiliation, l’offre apparaît comme une option solide pour ceux qui veulent beaucoup d’Internet mobile sans payer le prix fort.
✅ Les points forts
- 110 Go de data en 5G : 10 Go supplémentaires par rapport à l'offre 100 Go à 7,99 €/mois, pour 1 € de plus, un rapport volume/prix difficile à trouver ailleurs sous la barre des 9 €
- Réseau SFR partagé à 100% : pas de dépriorisation ni de dégradation de service par rapport aux clients SFR directs, même en période de pic de trafic
- Sans engagement total : résiliation possible à tout moment, sans frais, sans préavis long, ce qui laisse une liberté complète en cas de changement de situation
❌ Les limites
- Pas de services inclus : contrairement à Free Mobile (Free TV, mVPN, eSIM Watch) ou à certaines offres B&You, le forfait RED est un forfait data pur, sans applications ou services en valeur ajoutée
- Enveloppe roaming inférieure à B&You sur certains critères de couverture en dehors de l'UE : si les voyages hors Europe sont fréquents, les options restent payantes
