À l’heure où les forfaits 5G restent souvent au-dessus des 10 €, certaines offres plus accessibles méritent un vrai détour. RED by SFR propose actuellement une formule 80 Go en 5G à 7,99 € par mois, sans engagement.
Positionné sur le segment des forfaits sans engagement au bon rapport data/prix, le forfait RED by SFR à 7,99 € vise clairement les utilisateurs connectés qui consomment régulièrement de l’internet mobile. Avec 80 Go en 5G, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe dédiée à l’étranger, l’offre se veut équilibrée sans chercher la surenchère.
Pour celles et ceux qui souhaitent renouveler leur smartphone, RED l’associe en ce moment au Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, affiché à 219 € après remboursement, une combinaison qui peut avoir du sens pour s’équiper sans exploser le budget.
Une offre 5G accessible sans engagement
Dans un marché où la 5G est souvent facturée plus cher, RED continue de jouer la carte de l’accessibilité. À 7,99 € par mois, ce forfait inclut 80 Go de data utilisables en 5G, 4G ou 3G selon la couverture, avec le réseau SFR en support. La promesse est claire : proposer un volume suffisant pour le streaming, la navigation intensive ou le partage de connexion occasionnel, sans contrainte de durée. L’absence d’engagement permet par ailleurs de conserver une vraie liberté, un point toujours apprécié dans un contexte de hausse générale des dépenses fixes.
Un forfait pensé pour les usages mobiles actuels
Au-delà du prix, ce forfait RED se distingue par une fiche de services cohérente avec les usages d’aujourd’hui. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), avec des limites clairement définies pour éviter les abus. L’usage modem est inclus, ce qui permet de partager sa connexion avec un ordinateur ou une tablette.
À l’étranger, 23 Go sont utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, un volume confortable pour voyager sans dépendre systématiquement du Wi-Fi. Nos analyses régulières des offres sans engagement montrent que ce type de formule répond bien aux besoins des utilisateurs actifs, sans payer pour des options superflues.
Forfait 5G RED by SFR 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
23Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Smartphone inclus : un bonus à bien évaluer
L’intérêt de ce bon plan tient aussi à l’association avec le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Proposé à 219 € après un remboursement de 100 € (contre 319 € au prix de base), ce smartphone mise sur une fiche technique ambitieuse, grand écran AMOLED de 6,83 pouces en 120 Hz, batterie de 6 500 mAh compatible charge rapide 100 W et stockage de 256 Go.
Il s’adresse clairement à ceux qui veulent un appareil endurant, fluide et compatible 5G, sans viser le très haut de gamme. Attention toutefois, l’eSIM n’est pas prise en charge sur ce modèle, un point à considérer selon vos habitudes.
Ce qu’il faut savoir avant de se décider
Dans un usage réel, cette combinaison forfait + smartphone s’adresse avant tout aux utilisateurs autonomes, capables de gérer leur consommation de data et sensibles au rapport équipement/prix. Le rechargement data est possible (50 Go pour 10 €, une seule fois), mais au-delà, l’internet est bloqué, ce qui impose un minimum de vigilance. Côté mobile, le Redmi Note 15 Pro+ promet beaucoup sur le papier, mais reste positionné sur le milieu de gamme, avec les concessions que cela implique face à des modèles premium plus coûteux.
✅ Les points forts
- 80 Go de data en 5G à moins de 8 € par mois
- Forfait sans engagement, simple à résilier
- 23 Go utilisables en UE et DOM
- Smartphone 5G récent à prix réduit après remboursement
- Paiement du mobile possible en 4 fois sans frais
❌ Les points faibles
- Débit dépendant de la couverture réelle 5G SFR
- Rechargement data limité à une seule fois
- Pas d’eSIM sur le smartphone proposé
- Offre smartphone conditionnée à un remboursement après achat
✅ Verdict de la rédaction : un bon plan cohérent pour maîtriser son budget mobile
Cette offre RED by SFR à 7,99 € s’adresse clairement aux utilisateurs qui veulent beaucoup de data, la 5G et de la flexibilité, sans s’enfermer dans un engagement long. Associée au Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G à prix remisé, elle peut constituer une solution clé en main pour s’équiper à moindre coût. En revanche, ceux qui recherchent des services premium, une assistance en boutique ou des options très avancées pourront rester sur leur faim. Pour un usage mobile intensif et maîtrisé, ce bon plan mérite en tout cas une vraie considération.
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est-il compatible avec la 5G de RED ?
Oui. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est compatible 5G, ce qui permet de profiter pleinement du forfait RED lorsqu’une couverture 5G est disponible. Il prend en charge les réseaux 5G+ annoncés par l’opérateur.
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est-il adapté à un usage quotidien intensif ?
Oui, sur le papier. Avec son écran AMOLED 120 Hz de 6,83 pouces, sa batterie de 6 500 mAh et son processeur Snapdragon 7s Gen 4, il vise clairement les utilisateurs intensifs : navigation, streaming, réseaux sociaux et photo. Il reste toutefois positionné sur le milieu de gamme, et non sur le segment premium.
Ce smartphone est-il compatible eSIM ?
Non. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ ne prend pas en charge l’eSIM. Il fonctionne uniquement avec une carte nano-SIM physique, un point à prendre en compte si vous êtes habitué à ce type de technologie.
