Positionné sur le segment des forfaits sans engagement au bon rapport data/prix, le forfait RED by SFR à 7,99 € vise clairement les utilisateurs connectés qui consomment régulièrement de l’internet mobile. Avec 80 Go en 5G, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe dédiée à l’étranger, l’offre se veut équilibrée sans chercher la surenchère.

Pour celles et ceux qui souhaitent renouveler leur smartphone, RED l’associe en ce moment au Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, affiché à 219 € après remboursement, une combinaison qui peut avoir du sens pour s’équiper sans exploser le budget.