Pour moins de 8 € par mois, RED by SFR propose un forfait 80 Go avec la 5G incluse sans surcoût. À l’heure où les usages data explosent, c’est une offre qui mérite d’être regardée de près si vous voulez rester connecté à vitesse maximale sans faire exploser votre budget.

La 5G offerte pour le même prix qu’un forfait classique

Pendant longtemps, accéder à la 5G signifiait souvent payer un abonnement plus cher que pour la 4G. Aujourd’hui, la donne change : RED by SFR propose la 5G offerte sans augmentation du tarif sur ce forfait 80 Go, à 7,99 € par mois. Pour les usages modernes (streaming, vidéos, navigation fluide, cloud), la 5G apporte un vrai gain de confort.

80 Go, une enveloppe suffisante pour la plupart des usages

Avec 80 Go par mois, vous pouvez :

  • regarder des vidéos en streaming (YouTube, Netflix, etc.)
  • écouter de la musique en continu
  • utiliser les réseaux sociaux sans limite
  • partager votre connexion en cas de besoin
  • naviguer, travailler ou jouer sans stresser pour la data

Ce volume de données représente un équilibre solide entre liberté d’usage et tarif maîtrisé. Pour de nombreux utilisateurs, c’est plus que confortable sans tomber dans les forfaits très haut volume dont on n’a pas toujours l’usage.

Forfait 5G RED by SFR 80Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

80Go

Réseau 5G

7,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

80Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

80Go

Data (Go) à l'étranger

23Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Sans engagement, donc sans prise de tête

Un autre gros point fort de cette offre est qu’elle est sans engagement. Vous n’êtes pas lié sur une durée contraignante et vous pouvez changer de forfait ou d’opérateur quand bon vous semble. C’est un vrai avantage pour ceux qui veulent tester une nouvelle formule ou simplement optimiser leur budget mobile.

Ce type de liberté est particulièrement apprécié par les jeunes actifs, les étudiants ou tous ceux qui veulent une solution simple et flexible.

Une couverture réseau qui mise sur la qualité

Le forfait s’appuie sur le réseau SFR, l’un des plus étendus en France, avec une couverture 5G conséquente. Cela se traduit concrètement par des connexions rapides, même en mobilité, et une mesure moins sensible de la congestion lorsque beaucoup d’utilisateurs se partagent le même réseau.

Pour les usages exigeants (streaming, visioconférence, navigation continue), avoir une 5G offerte dans un forfait aussi accessible est un atout réel qui peut transformer l’expérience quotidienne.

✅ Avis Clubic : une offre simple, efficace et bien placée

Du point de vue de la rédaction, ce forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € avec 5G incluse se positionne comme une option très intéressante pour ceux qui veulent :

  • un forfait compétitif, sans engagement
  • de la 5G sans surcoût
  • une enveloppe data suffisante pour une vie numérique moderne

Que vous soyez étudiant, jeune actif ou simplement un utilisateur qui n’a pas besoin d’un très gros volume de données, c’est une solution qui mérite d’être prise au sérieux.

Forfait mobile RED by SFR : les meilleures offres sans engagement
  • SFR
9 / 10

Avec sa stratégie de conquête et une politique de prix très agressive, RED a réussi à faire de son offre une des plus compréhensibles et des plus compétitives du marché. Son forfait sans engagement offre selon nous le meilleur compromis entre prix et performance. Les multiples promotions qui rythment les campagnes RED sont réellement de belles opportunités de changer de forfait.

Les plus
  • Forfaits 5G sans engagement et sans prix qui doublent au bout d'un an
  • Possibilité de rajouter à volonté nombreuses options
  • Une couverture réseau SFR excellente en France
  • SIM ou eSIM OFFERTE
Les moins
  • Options Messagerie visuelle et Double appel payantes

