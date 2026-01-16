Un autre gros point fort de cette offre est qu’elle est sans engagement. Vous n’êtes pas lié sur une durée contraignante et vous pouvez changer de forfait ou d’opérateur quand bon vous semble. C’est un vrai avantage pour ceux qui veulent tester une nouvelle formule ou simplement optimiser leur budget mobile.

Ce type de liberté est particulièrement apprécié par les jeunes actifs, les étudiants ou tous ceux qui veulent une solution simple et flexible.