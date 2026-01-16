Pour moins de 8 € par mois, RED by SFR propose un forfait 80 Go avec la 5G incluse sans surcoût. À l’heure où les usages data explosent, c’est une offre qui mérite d’être regardée de près si vous voulez rester connecté à vitesse maximale sans faire exploser votre budget.
La 5G offerte pour le même prix qu’un forfait classique
Pendant longtemps, accéder à la 5G signifiait souvent payer un abonnement plus cher que pour la 4G. Aujourd’hui, la donne change : RED by SFR propose la 5G offerte sans augmentation du tarif sur ce forfait 80 Go, à 7,99 € par mois. Pour les usages modernes (streaming, vidéos, navigation fluide, cloud), la 5G apporte un vrai gain de confort.
80 Go, une enveloppe suffisante pour la plupart des usages
Avec 80 Go par mois, vous pouvez :
- regarder des vidéos en streaming (YouTube, Netflix, etc.)
- écouter de la musique en continu
- utiliser les réseaux sociaux sans limite
- partager votre connexion en cas de besoin
- naviguer, travailler ou jouer sans stresser pour la data
Ce volume de données représente un équilibre solide entre liberté d’usage et tarif maîtrisé. Pour de nombreux utilisateurs, c’est plus que confortable sans tomber dans les forfaits très haut volume dont on n’a pas toujours l’usage.
Forfait 5G RED by SFR 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
23Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Sans engagement, donc sans prise de tête
Un autre gros point fort de cette offre est qu’elle est sans engagement. Vous n’êtes pas lié sur une durée contraignante et vous pouvez changer de forfait ou d’opérateur quand bon vous semble. C’est un vrai avantage pour ceux qui veulent tester une nouvelle formule ou simplement optimiser leur budget mobile.
Ce type de liberté est particulièrement apprécié par les jeunes actifs, les étudiants ou tous ceux qui veulent une solution simple et flexible.
Une couverture réseau qui mise sur la qualité
Le forfait s’appuie sur le réseau SFR, l’un des plus étendus en France, avec une couverture 5G conséquente. Cela se traduit concrètement par des connexions rapides, même en mobilité, et une mesure moins sensible de la congestion lorsque beaucoup d’utilisateurs se partagent le même réseau.
Pour les usages exigeants (streaming, visioconférence, navigation continue), avoir une 5G offerte dans un forfait aussi accessible est un atout réel qui peut transformer l’expérience quotidienne.
✅ Avis Clubic : une offre simple, efficace et bien placée
Du point de vue de la rédaction, ce forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € avec 5G incluse se positionne comme une option très intéressante pour ceux qui veulent :
- un forfait compétitif, sans engagement
- de la 5G sans surcoût
- une enveloppe data suffisante pour une vie numérique moderne
Que vous soyez étudiant, jeune actif ou simplement un utilisateur qui n’a pas besoin d’un très gros volume de données, c’est une solution qui mérite d’être prise au sérieux.
Avec sa stratégie de conquête et une politique de prix très agressive, RED a réussi à faire de son offre une des plus compréhensibles et des plus compétitives du marché. Son forfait sans engagement offre selon nous le meilleur compromis entre prix et performance. Les multiples promotions qui rythment les campagnes RED sont réellement de belles opportunités de changer de forfait.
- Forfaits 5G sans engagement et sans prix qui doublent au bout d'un an
- Possibilité de rajouter à volonté nombreuses options
- Une couverture réseau SFR excellente en France
- SIM ou eSIM OFFERTE
- Options Messagerie visuelle et Double appel payantes
