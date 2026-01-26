Pour bien commencer l’année sans grever votre budget mobile, RED by SFR met en avant un forfait 80 Go en 5G à un tarif particulièrement attractif, autour de 7,99 € par mois.
Cette formule RED disponible sans engagement, combine une grande quantité de données mobiles avec des services essentiels du quotidien, le tout sur le réseau mobile de SFR, reconnu pour sa couverture étendue et ses bonnes performances.
80 Go de data pour les usages quotidiens
Avec 80 Go de données mobiles, ce forfait répond largement aux besoins les plus courants. Streaming vidéo, musique en ligne, réseaux sociaux, navigation web ou appels vidéo peuvent être utilisés quotidiennement sans craindre d’atteindre trop rapidement la limite de data. La compatibilité 5G permet en outre de profiter de débits plus rapides lorsque le réseau est disponible, sans surcoût supplémentaire.
Pour les déplacements occasionnels, une enveloppe de data est également incluse pour une utilisation depuis l’Europe et les DOM, ce qui évite de multiplier les options temporaires lors des voyages.
Appels et messages illimités, sans mauvaise surprise
Au-delà de la data, le forfait RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Cela permet de rester joignable en permanence et de communiquer librement, sans se soucier de la durée des appels ou du nombre de messages envoyés.
Cette simplicité d’usage fait partie de l’ADN de RED, avec une offre volontairement épurée, sans services additionnels imposés ni frais cachés.
La liberté du sans engagement
L’un des atouts majeurs de cette offre reste l’absence totale d’engagement. Vous pouvez changer d’opérateur ou de forfait à tout moment, sans frais de résiliation. La gestion de l’abonnement se fait intégralement en ligne via l’espace client ou l’application RED & Moi, que ce soit pour suivre votre consommation, modifier vos options ou demander une portabilité.
Cette flexibilité est particulièrement appréciable dans un contexte où les besoins évoluent rapidement, notamment avec l’augmentation de la consommation de data mobile.
La 5G incluse sans hausse de prix
Contrairement à certains forfaits concurrents qui facturent la 5G en option, RED by SFR l’intègre directement dans son forfait 80 Go. Cela permet de profiter de débits plus élevés et d’une meilleure réactivité, notamment pour le streaming en haute définition ou le partage de connexion.
À ce niveau de prix, la présence de la 5G constitue un avantage réel et renforce le bon rapport qualité-prix de l’offre.
Une alternative crédible face aux autres forfaits low cost
Face aux offres équivalentes proposées par Free, Sosh ou B&You, le forfait 80 Go de RED by SFR se distingue par son équilibre entre volume de data, prix et liberté contractuelle. Il s’adresse à un large public, des étudiants aux actifs, en passant par les utilisateurs souhaitant simplement réduire leur facture mobile sans sacrifier la qualité du réseau.
Pour ceux qui consomment davantage, RED propose également des forfaits avec plus de data, mais cette formule 80 Go reste l’un des meilleurs compromis du moment.
Avec 80 Go de data en 5G, les appels et messages illimités, le tout sans engagement pour moins de 8 € par mois, RED by SFR propose une solution mobile simple, efficace et économique. Une option particulièrement pertinente pour démarrer l’année 2026 avec un forfait adapté aux usages actuels, sans alourdir son budget.
