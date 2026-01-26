Avec 80 Go de données mobiles, ce forfait répond largement aux besoins les plus courants. Streaming vidéo, musique en ligne, réseaux sociaux, navigation web ou appels vidéo peuvent être utilisés quotidiennement sans craindre d’atteindre trop rapidement la limite de data. La compatibilité 5G permet en outre de profiter de débits plus rapides lorsque le réseau est disponible, sans surcoût supplémentaire.

Pour les déplacements occasionnels, une enveloppe de data est également incluse pour une utilisation depuis l’Europe et les DOM, ce qui évite de multiplier les options temporaires lors des voyages.