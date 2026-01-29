Le marché des forfaits mobiles sans engagement est plus compétitif que jamais, et les offres autour de 80 Go de data en 5G à moins de 10 € par mois n’ont rien d’anecdotiques. Pourtant, derrière ces tarifs presque identiques se cachent des différences qui peuvent changer l’expérience quotidienne de l’utilisateur.

D’un côté, le forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € par mois, avec 5G incluse sans surcoût. De l’autre, le forfait B&You 80 Go à 8,99 € par mois, lui aussi compatible 5G, mais sur le réseau Bouygues Telecom. Au-delà du prix, comment choisir entre ces deux options séduisantes ? On vous guide pas à pas.