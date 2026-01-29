Deux forfaits 5G à prix mini, deux leaders du low cost, mais une seule décision à prendre. RED by SFR à 7,99 € par mois ou B&You à 8,99 € par mois : on analyse en détail pour savoir lequel est le plus rentable, selon vos usages réels.
Le marché des forfaits mobiles sans engagement est plus compétitif que jamais, et les offres autour de 80 Go de data en 5G à moins de 10 € par mois n’ont rien d’anecdotiques. Pourtant, derrière ces tarifs presque identiques se cachent des différences qui peuvent changer l’expérience quotidienne de l’utilisateur.
D’un côté, le forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € par mois, avec 5G incluse sans surcoût. De l’autre, le forfait B&You 80 Go à 8,99 € par mois, lui aussi compatible 5G, mais sur le réseau Bouygues Telecom. Au-delà du prix, comment choisir entre ces deux options séduisantes ? On vous guide pas à pas.
REB by SFR et B&You, deux offres qui valent le détour :
Quand le prix change tout… ou presque
À première vue, l’écart entre 7,99 € et 8,99 € peut paraître marginal. Sur une année, la différence est d’environ 12 €, ce qui représente à peine le prix d’un déjeuner. Pourtant, cette variation de tarif peut être révélatrice des stratégies des opérateurs et de la valeur ajoutée réelle.
Le forfait RED by SFR se positionne comme le plus agressif du marché pour cette enveloppe de data, avec la 5G offerte sans conditions. C’est un argument fort lorsqu’on sait que certains forfaits facturent encore l’accès à la 5G ou le proposent seulement en promotion limitée.
Chez B&You, l’offre est légèrement plus chère, mais elle s’appuie sur l’un des réseaux les mieux notés en termes de couverture globale et de stabilité des débits. Cela peut faire une vraie différence pour ceux qui utilisent intensivement leur smartphone dans des zones variées, ou qui ont besoin d’une connexion fiable au quotidien.
Un forfait 80 Go en 5G : pour qui ?
Les deux forfaits proposent 80 Go de data en 5G, ce qui est une enveloppe confortable pour la majorité des utilisateurs. Regardons ce que cela représente en pratique.
Une heure de streaming vidéo peut consommer jusqu’à 3 Go, une séance de gaming mobile plusieurs centaines de mégaoctets, et la navigation sur les réseaux sociaux quelques dizaines de mégaoctets par jour. Rapidement, une consommation quotidienne modérée peut atteindre 1 à 2 Go rien que pour les usages récréatifs.
Dans ce contexte :
- RED by SFR et B&You permettent tous deux de naviguer plusieurs heures par jour sans craindre de manquer de data.
- Loin d’être anecdotiques, ces 80 Go couvrent la plupart des besoins grand public, du streaming à la visioconférence en passant par le partage de connexion.
Réseau et couverture : l’autre critère décisif
Même si la data est généreuse, un forfait n’a de valeur que si le réseau qui le porte est performant là où vous l’utilisez. Et c’est souvent là que la comparaison devient intéressante.
Le forfait B&You, s’appuyant sur le réseau Bouygues Telecom, bénéficie d’une couverture historique solide en France métropolitaine, avec une qualité généralement bien notée en zones rurales comme en zones urbaines. Chez de nombreux utilisateurs, ce réseau se traduit par une meilleure réception à l’intérieur des bâtiments et une stabilité accrue hors grandes agglomérations.
Le forfait RED by SFR, lui, mise sur un réseau en constante amélioration, mais qui peut parfois être plus sensible à la localisation, notamment en intérieur et dans certaines zones moins denses. L’avantage tarifaire peut donc être compensé par une expérience réseau légèrement moins homogène selon les zones.
Ce que vous gagnez (ou perdez) en choisissant l’un ou l’autre
La comparaison ne serait pas complète sans pointer les aspects pratiques qui font la différence au quotidien.
Si vous privilégiez avant tout le prix, le forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € reste imbattable sur son segment. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs qui consomment beaucoup de data, qui sont souvent en déplacement et qui n’ont pas de problèmes particuliers de couverture réseau dans leurs zones d’usage.
Si vous misez sur la fiabilité réseau, le forfait B&You 80 Go à 8,99 € peut offrir une expérience plus constante, notamment en termes de réception en intérieur et de couverture générale. À moins d’un euro de différence mensuelle, cet argument peut faire pencher la balance pour beaucoup d’utilisateurs.
Verdict Clubic : RED by SFR ou B&You ?
Si l’on devait résumer en une phrase, le forfait RED by SFR 80 Go à 7,99 € est le plus agressif du marché pour une enveloppe de data confortable, tandis que le forfait B&You 80 Go à 8,99 € mise davantage sur l’expérience réseau globale.
Pour un budget ultra maîtrisé et une utilisation mobile intensive, RED by SFR est difficile à battre.
Pour une expérience plus stable au quotidien, notamment en zones moins bien couvertes, B&You mérite sérieusement d’être considéré.
