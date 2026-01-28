La première erreur consiste souvent à choisir un forfait uniquement en fonction de son prix. Or, un forfait réellement adapté est celui qui correspond à votre usage quotidien. Avant même de comparer les opérateurs, il est essentiel de se poser les bonnes questions.

Votre consommation d’internet mobile est le premier indicateur à analyser. Un utilisateur qui consulte principalement ses mails, utilise un GPS et navigue ponctuellement sur le web n’aura pas les mêmes besoins qu’un adepte du streaming vidéo ou du partage de connexion. De la même manière, quelqu’un qui travaille régulièrement en déplacement consommera bien plus de data qu’un utilisateur majoritairement connecté en Wi-Fi.

À cela s’ajoutent d’autres critères déterminants, comme la fréquence des déplacements, l’importance de la couverture réseau à domicile ou encore le besoin de pouvoir changer d’offre facilement. C’est souvent sur ces aspects que se fait la différence entre un bon forfait… et un forfait frustrant.