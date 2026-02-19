Choisir un forfait ne se résume pas à compter les gigaoctets. La qualité de l'infrastructure est primordiale. En 2026, le réseau 5G de Bouygues Telecom se distingue par son excellente pénétration à l'intérieur des bâtiments (grâce aux fréquences basses) et des débits de pointe en zones denses.

Le confort de la 5G "Full" : Avec 100 Go, vous profitez réellement du streaming en 4K, du cloud gaming et du partage de connexion sans craindre le hors-forfait à la fin de la première semaine.

La flexibilité du sans engagement : Contrairement aux offres avec smartphone subventionné, vous restez libre. Si le marché évolue ou si vos besoins changent, vous pouvez résilier en quelques clics sans frais.

Qualité de service (QoS) : B&You utilise exactement le même réseau que les forfaits Bouygues classiques. Vous bénéficiez de la même priorité de signal et de la même couverture nationale.