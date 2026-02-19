Bouygues Telecom détrône Orange sur le réseau mobile et célèbre sa victoire avec un forfait choc : 100 Go en 5G pour seulement 9,99 € par mois. Sans engagement et sans condition de durée, c'est l'offre ultime pour profiter du réseau n°1 de France au prix le plus bas du marché.
Dans un marché des télécoms en pleine mutation, Bouygues Telecom frappe un grand coup avec sa gamme B&You. En proposant 100 Go de data en 5G pour moins de 10 € par mois, l'opérateur ne se contente pas de casser les prix : il démocratise l'accès au très haut débit mobile sans aucune contrainte d'engagement. Est-ce le moment de changer d'opérateur ? Décryptage d'une offre qui coche toutes les cases.
⚡ L'offre en détail : L'essentiel pour moins de 10 €
Cette série spéciale a été conçue pour les utilisateurs intensifs qui surveillent leur budget sans vouloir sacrifier la performance technique.
- Prix : 9,99 € par mois (prix fixe, pas seulement la première année)
- Data : 100 Go en 5G/4G+ utilisables en France métropolitaine
- Roaming : Une enveloppe généreuse de 25 Go incluse pour vos déplacements en Europe et dans les DOM
- Appels/SMS/MMS : Illimités vers tous les opérateurs nationaux
Pourquoi la 5G de Bouygues Telecom fait-elle la différence ?
Choisir un forfait ne se résume pas à compter les gigaoctets. La qualité de l'infrastructure est primordiale. En 2026, le réseau 5G de Bouygues Telecom se distingue par son excellente pénétration à l'intérieur des bâtiments (grâce aux fréquences basses) et des débits de pointe en zones denses.
Le confort de la 5G "Full" : Avec 100 Go, vous profitez réellement du streaming en 4K, du cloud gaming et du partage de connexion sans craindre le hors-forfait à la fin de la première semaine.
La flexibilité du sans engagement : Contrairement aux offres avec smartphone subventionné, vous restez libre. Si le marché évolue ou si vos besoins changent, vous pouvez résilier en quelques clics sans frais.
Qualité de service (QoS) : B&You utilise exactement le même réseau que les forfaits Bouygues classiques. Vous bénéficiez de la même priorité de signal et de la même couverture nationale.
Bouygues Telecom devient le meilleur réseau mobile en France en 2026
L'un des arguments massifs en faveur de cette offre réside dans la performance brute du réseau. Selon le dernier baromètre nPerf 2025/2026, un séisme a eu lieu sur le marché des télécoms : Bouygues Telecom est officiellement passé devant Orange, l'opérateur historique, en termes de performances globales sur l'Internet mobile. Cette première place n'est pas symbolique ; elle repose sur des scores supérieurs en matière de débits descendants (download) et de réactivité (latence). Pour l'utilisateur final, cela signifie qu'en souscrivant à ce forfait B&You, vous accédez au réseau le plus performant de France pour le streaming 4K et le jeu en ligne, tout en payant une fraction du prix des abonnements premium d'Orange.
Les points et limites de ce forfait mobile B&You
Afin de vous guider dans votre choix, nous avons analysé les subtilités de ce contrat mobile.
✅ Les points forts
- La 5G incluse d'office : Plus besoin de payer une option supplémentaire pour booster sa connexion
- Activation simplifiée : La carte SIM est souvent facturée seulement 1 € lors des périodes promotionnelles, avec option eSIM disponible immédiatement
- Réseau Bouygues : Une stabilité reconnue, particulièrement pour les travailleurs nomades
❌ Les limites
- Usage international : Les 100 Go sont réservés à la France ; les 25 Go en Europe sont décomptés de l'enveloppe globale
- Service client : Comme toute offre digitale (low-cost), le support se fait principalement en ligne ou via l'application, pas en boutique physique
Verdict : pourquoi on recommande ce forfait ?
Le seuil des 100 Go en 5G à moins de 10 € est le "sweet spot" de l'année 2026. C'est l'offre idéale pour les possesseurs d'iPhone ou de smartphones Android récents qui veulent exploiter les capacités de leur appareil sans payer une rente mensuelle. La fiabilité du réseau Bouygues Telecom couplée à l'absence totale d'engagement en fait une valeur refuge pour votre budget mobile.
Forfait 5G B&You 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
9,99€
Sans durée limitée - 7,99€ pendant 12 mois avec Pure fibre
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
