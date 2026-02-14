Chapeau : introduction reprenant l'information essentielle du bon plan. (3 lignes maximum)
Face à l'envolée des prix des forfaits 5G, Bouygues Telecom dégaine une offre "Duo" inédite pour la Saint-Valentin. Le concept est simple : pour un forfait 200 Go souscrit, le second est à moitié prix. Une stratégie agressive qui permet de faire tomber le coût de la 5G à un niveau rarement vu. Mais cette offre est-elle vraiment rentable pour tous les couples ? Nous avons calculé l'économie réelle.
Le Deal "Duo Connecté" en détail :
- Offre : B&You 200 Go 5G (Série Spéciale Saint-Valentin)
- Prix Solo : 13,99 € / mois
- Prix Duo : 13,99 € pour le 1er forfait et 50% de réduction sur le 2ème forfait
- Engagement : Aucun (Liberté totale)
Une offre Duo connecté et un forfait à moitié prix
Alors que les forfaits 200 Go en 5G tournent habituellement autour de 15 € à 20 € l'unité, l'offre "Duo" de B&You casse les codes du marché.
Le prix de la 5G "écrasé" : En ramenant le coût de l'abonnement à 10,49 € par personne pour 200 Go, B&You devient mécaniquement l'option la moins chère du marché pour ce volume de données. C'est le moment idéal pour équiper deux membres d'un même foyer (couple, colocataires ou parent/enfant).
Le réseau Bouygues Telecom : Ce n'est pas qu'une question de prix. Le réseau 5G de Bouygues est reconnu pour sa stabilité en intérieur et sa pénétration dans les bâtiments, un avantage majeur par rapport à Free ou SFR dans certaines zones urbaines.
Le sans engagement : Vous restez maître de votre consommation. Si une meilleure offre apparaît après la période de la Saint-Valentin, vous pouvez partir sans frais.
|Configuration
|Coût mensuel total
|Économie sur 12 mois
|2 forfaits séparés (classique)
|27,98€
|0€
|Offre Duo B&You
|20,98€
|84 € d'économie
Forfait 5G B&You 200Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
200Go
13,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
200Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
200Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
✅ Les points forts
- Le prix par tête : À 10,49 € pour 200 Go en 5G, c'est tout simplement imbattable en 2026. Même les opérateurs "low-cost" les plus agressifs ont du mal à descendre sous les 12 € pour un tel volume.
- La qualité du réseau Bouygues : Très performant sur la 5G (bande 3,5 GHz), le réseau se distingue par une excellente stabilité pour le streaming 4K et le Cloud Gaming en déplacement.
- Le roaming généreux : Avec 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, c'est un forfait qui accompagne parfaitement les voyageurs occasionnels.
- Sans engagement : La liberté est totale. Si les besoins du foyer changent, la résiliation se fait en un clic.
❌ Les limites
- L'effet "chaîne" : Pour bénéficier de la remise de 50%, les deux lignes doivent être sur le même compte client. Cela demande un peu d'organisation pour le paiement (un seul prélèvement pour le "duo").
- Le prix de la carte SIM : Souvent facturée 10 € à la souscription, elle allonge légèrement la facture du premier mois (soit 20 € d'investissement initial pour deux lignes).
- Le service client : Comme toutes les offres B&You, l'assistance est principalement digitale. En cas de pépin, vous ne pourrez pas régler le problème en boutique physique Bouygues Telecom.
Verdict : est-ce vraiment le bon plan forfait mobile de la Saint-Valentin ?
C'est sans doute l'offre la plus intelligente de ce début d'année 2026. Bouygues Telecom ne se contente pas de baisser ses prix, il propose une solution concrète pour réduire les charges fixes du foyer.
Si vous êtes deux (couple, amis, ou parent avec un ado gros consommateur de TikTok), cette offre est une évidence. Vous profitez du confort de la 5G "illimitée" (car 200 Go sont quasi impossibles à épuiser pour 95% des gens) au prix d'un forfait d'entrée de gamme.
Notre conseil : Ne tardez pas trop. Ce type de mécanique promotionnelle "Duo" est généralement éphémère et sert d'appel d'air pour recruter massivement. Si vous cherchez à optimiser votre budget pour le reste de l'année, le calcul est vite fait : c'est 84 € d'économie annuelle pour votre foyer.
La portabilité : zéro coupure, zéro paperasse
Comme pour toute offre sans engagement, vous n'avez pas besoin de résilier votre contrat actuel manuellement.
Le conseil de la rédac : Appelez le 3179 pour obtenir votre code RIO. Lors de la commande, renseignez ce code : B&You s'occupera de résilier votre ancien opérateur et de transférer vos numéros gratuitement. La transition est transparente, vous ne perdez pas une seule seconde de connexion.
