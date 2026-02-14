Chapeau : introduction reprenant l'information essentielle du bon plan. (3 lignes maximum)

offre duo connecté B&You

Face à l'envolée des prix des forfaits 5G, Bouygues Telecom dégaine une offre "Duo" inédite pour la Saint-Valentin. Le concept est simple : pour un forfait 200 Go souscrit, le second est à moitié prix. Une stratégie agressive qui permet de faire tomber le coût de la 5G à un niveau rarement vu. Mais cette offre est-elle vraiment rentable pour tous les couples ? Nous avons calculé l'économie réelle.

Je profite de l'offre B&You Duo Connecté

Le Deal "Duo Connecté" en détail :

  • Offre : B&You 200 Go 5G (Série Spéciale Saint-Valentin)
  • Prix Solo : 13,99 € / mois
  • Prix Duo : 13,99 € pour le 1er forfait et 50% de réduction sur le 2ème forfait
  • Engagement : Aucun (Liberté totale)

Une offre Duo connecté et un forfait à moitié prix

Alors que les forfaits 200 Go en 5G tournent habituellement autour de 15 € à 20 € l'unité, l'offre "Duo" de B&You casse les codes du marché.

Le prix de la 5G "écrasé" : En ramenant le coût de l'abonnement à 10,49 € par personne pour 200 Go, B&You devient mécaniquement l'option la moins chère du marché pour ce volume de données. C'est le moment idéal pour équiper deux membres d'un même foyer (couple, colocataires ou parent/enfant).

Le réseau Bouygues Telecom : Ce n'est pas qu'une question de prix. Le réseau 5G de Bouygues est reconnu pour sa stabilité en intérieur et sa pénétration dans les bâtiments, un avantage majeur par rapport à Free ou SFR dans certaines zones urbaines.

Le sans engagement : Vous restez maître de votre consommation. Si une meilleure offre apparaît après la période de la Saint-Valentin, vous pouvez partir sans frais.

ConfigurationCoût mensuel totalÉconomie sur 12 mois
2 forfaits séparés (classique)27,98€0€
Offre Duo B&You20,98€84 € d'économie
Forfait 5G B&You 200Go

Forfait 5G B&You 200Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

200Go

Réseau 5G

13,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

200Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

200Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Options

eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

✅ Les points forts

  • Le prix par tête : À 10,49 € pour 200 Go en 5G, c'est tout simplement imbattable en 2026. Même les opérateurs "low-cost" les plus agressifs ont du mal à descendre sous les 12 € pour un tel volume.
  • La qualité du réseau Bouygues : Très performant sur la 5G (bande 3,5 GHz), le réseau se distingue par une excellente stabilité pour le streaming 4K et le Cloud Gaming en déplacement.
  • Le roaming généreux : Avec 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, c'est un forfait qui accompagne parfaitement les voyageurs occasionnels.
  • Sans engagement : La liberté est totale. Si les besoins du foyer changent, la résiliation se fait en un clic.

❌ Les limites

  • L'effet "chaîne" : Pour bénéficier de la remise de 50%, les deux lignes doivent être sur le même compte client. Cela demande un peu d'organisation pour le paiement (un seul prélèvement pour le "duo").
  • Le prix de la carte SIM : Souvent facturée 10 € à la souscription, elle allonge légèrement la facture du premier mois (soit 20 € d'investissement initial pour deux lignes).
  • Le service client : Comme toutes les offres B&You, l'assistance est principalement digitale. En cas de pépin, vous ne pourrez pas régler le problème en boutique physique Bouygues Telecom.
Je profite de l'offre B&You Duo Connecté

Verdict : est-ce vraiment le bon plan forfait mobile de la Saint-Valentin ?

C'est sans doute l'offre la plus intelligente de ce début d'année 2026. Bouygues Telecom ne se contente pas de baisser ses prix, il propose une solution concrète pour réduire les charges fixes du foyer.

Si vous êtes deux (couple, amis, ou parent avec un ado gros consommateur de TikTok), cette offre est une évidence. Vous profitez du confort de la 5G "illimitée" (car 200 Go sont quasi impossibles à épuiser pour 95% des gens) au prix d'un forfait d'entrée de gamme.

Notre conseil : Ne tardez pas trop. Ce type de mécanique promotionnelle "Duo" est généralement éphémère et sert d'appel d'air pour recruter massivement. Si vous cherchez à optimiser votre budget pour le reste de l'année, le calcul est vite fait : c'est 84 € d'économie annuelle pour votre foyer.

La portabilité : zéro coupure, zéro paperasse

Comme pour toute offre sans engagement, vous n'avez pas besoin de résilier votre contrat actuel manuellement.

Le conseil de la rédac : Appelez le 3179 pour obtenir votre code RIO. Lors de la commande, renseignez ce code : B&You s'occupera de résilier votre ancien opérateur et de transférer vos numéros gratuitement. La transition est transparente, vous ne perdez pas une seule seconde de connexion.

À découvrir
Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit en février 2026
02 février 2026 à 09h40
Comparatifs services