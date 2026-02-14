Alors que les forfaits 200 Go en 5G tournent habituellement autour de 15 € à 20 € l'unité, l'offre "Duo" de B&You casse les codes du marché.

Le prix de la 5G "écrasé" : En ramenant le coût de l'abonnement à 10,49 € par personne pour 200 Go, B&You devient mécaniquement l'option la moins chère du marché pour ce volume de données. C'est le moment idéal pour équiper deux membres d'un même foyer (couple, colocataires ou parent/enfant).

Le réseau Bouygues Telecom : Ce n'est pas qu'une question de prix. Le réseau 5G de Bouygues est reconnu pour sa stabilité en intérieur et sa pénétration dans les bâtiments, un avantage majeur par rapport à Free ou SFR dans certaines zones urbaines.

Le sans engagement : Vous restez maître de votre consommation. Si une meilleure offre apparaît après la période de la Saint-Valentin, vous pouvez partir sans frais.