Avec son forfait B&You 100 Go 5G à 8,99 euros par mois, Bouygues Telecom mise sur un équilibre recherché par de nombreux utilisateurs : beaucoup de data, un prix contenu et une qualité de réseau reconnue. Un abonnement qui ouvre aussi l’accès à un jeu concours exceptionnel avec 100 000 euros à gagner.
Dans un marché où les forfaits mobiles se ressemblent de plus en plus sur le papier, un critère reste déterminant dans l’usage réel : la qualité du réseau. Peu importe le volume de data ou la compatibilité 5G si la connexion ne suit pas au quotidien. Appels qui coupent, navigation instable, débits variables… ces irritants pèsent bien plus que quelques euros d’écart. C’est précisément sur ce terrain que le forfait B&You 100 Go 5G cherche à se démarquer, en combinant un tarif accessible, un volume confortable et un réseau qui fait aujourd’hui référence en France.
L'essentiel en bref :
- Forfait B&You 100 Go 5G, sans engagement
- 8,99 euros par mois, prix fixe
- Appels, SMS et MMS illimités
- Accès au grand jeu concours avec 100 000 euros à gagner après activation
- Réseau classé numéro un en France selon le baromètre nPerf publié en janvier 2025
Un max de datas pour un forfait vraiment pas cher
Avec 100 Go de data, ce forfait s’adresse clairement aux utilisateurs qui sollicitent leur smartphone tout au long de la journée. Streaming vidéo, musique en ligne, navigation GPS, réseaux sociaux, appels visio ou partage de connexion occasionnel entrent dans un cadre d’usage naturel, sans nécessité de surveiller son compteur.
La 5G incluse permet de profiter de débits plus élevés et d’une navigation plus fluide lorsque la couverture est disponible. Dans les faits, cela se traduit par des chargements plus rapides et une meilleure stabilité, notamment dans les zones urbaines et périurbaines.
Bouygues élu meilleur réseau mobile de France selon nPerf
Au-delà des chiffres, la qualité du réseau reste un facteur clé. Selon le baromètre mobile 2025 publié par nPerf en janvier, Bouygues Telecom se positionne comme le meilleur réseau mobile en France, tous critères confondus.
Ce classement repose sur des données mesurées par les utilisateurs eux-mêmes, et prend en compte les débits, la navigation web, le streaming vidéo et la qualité globale de l’expérience. Un point particulièrement important pour celles et ceux qui utilisent leur forfait dans des contextes variés, que ce soit en déplacement, en télétravail ou lors de loisirs connectés.
Un bonus inattendu pour les nouveaux abonnés
Une fois le forfait activé, les abonnés peuvent également participer à un grand jeu concours permettant de tenter de gagner jusqu’à 100 000 euros. Un élément qui ne change rien aux performances du forfait, mais qui ajoute une dimension supplémentaire à l’offre pour celles et ceux qui envisagent de changer d’abonnement dans les prochaines semaines.
Verdict : un forfait solide porté par un réseau de référence
Le forfait B&You 100 Go 5G coche les cases essentielles pour un usage mobile intensif : beaucoup de data, un prix contenu, une 5G incluse et surtout un réseau reconnu comme le meilleur en France selon nPerf. L’ajout du jeu concours apporte un bonus appréciable pour les nouveaux abonnés. Une offre cohérente pour celles et ceux qui veulent miser sur la qualité de connexion sans alourdir leur budget.
Sans engagement
- Bouygues Télécom
Appels illimités
- all_inclusiveOui
B&You brille particulièrement par l'étendue de son réseau et par la qualité et la diversité de son service client. Pour profiter à fond de ces offres à petit prix, il est préférable de guetter les offres « série spéciale » proposées tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous ne prendrez pas trop de risques : tous les forfaits sont sans engagement, vous pourrez donc résilier votre abonnement à tout moment.
- Des grosses enveloppes de data 4G, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an
- Excellente couverture 4G/4G+, notamment dans certaines zones rurales
- Le service client Bouygues Telecom accessible aux clients B&You
- Des promotions « série spéciale » pas assez régulières
- Pas de forfait 5G dans son catalogue, hors « série spéciale »
