Avec 100 Go de data, ce forfait s’adresse clairement aux utilisateurs qui sollicitent leur smartphone tout au long de la journée. Streaming vidéo, musique en ligne, navigation GPS, réseaux sociaux, appels visio ou partage de connexion occasionnel entrent dans un cadre d’usage naturel, sans nécessité de surveiller son compteur.

La 5G incluse permet de profiter de débits plus élevés et d’une navigation plus fluide lorsque la couverture est disponible. Dans les faits, cela se traduit par des chargements plus rapides et une meilleure stabilité, notamment dans les zones urbaines et périurbaines.