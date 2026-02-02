100 Go de data en 5G à partir de 6,99 € par mois, sans engagement, et une chance de gagner jusqu’à 100 000 €. Avec cette offre B&You associée à la Pure Fibre, le rapport data prix devient difficile à ignorer.
Les usages mobiles ont évolué vite. Streaming vidéo, réseaux sociaux, navigation continue ou partage de connexion font désormais partie du quotidien. Résultat, les forfaits limités deviennent rapidement contraignants. Dans ce contexte, accéder à un gros volume de data en 5G, sans engagement et à un tarif maîtrisé, répond à une attente très concrète. C’est précisément ce que propose cette offre B&You, avec en bonus une opération promotionnelle inhabituelle via le Giga Jackpot.
Ce qu'il faut retenir de l'offre B&You :
- Forfait B&You 100 Go 5G sans engagement
- 8,99 €/mois en tarif standard
- 6,99 €/mois pendant 12 mois avec l’offre Pure Fibre
- 100 Go de data mobile en 5G, adaptés aux usages intensifs
- Giga Jackpot en cours, avec jusqu’à 100 000 € à gagner
Pourquoi cette offre attire autant l’attention ?
Le seuil des 10 € par mois reste un repère fort sur le marché des forfaits mobiles. Proposer 100 Go de data en 5G sous ce seuil est déjà rare. Voir le prix descendre à 6,99 € par mois pendant un an, dans le cadre de l’offre Pure Fibre, change clairement la perception de ce type de forfait.
Cette baisse temporaire permet de profiter d’un volume de données confortable et de débits plus rapides, sans engagement et sans avoir à surveiller sa consommation au quotidien. Pour les foyers intéressés par une offre fibre, l’association fixe mobile devient particulièrement cohérente.
Forfait 5G B&You 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée - 6,99€ pendant 12 mois avec Pure fibre
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Ce qui fait la différence du forfait B&You 100 Go 5G
Le principal atout de ce forfait est son équilibre entre volume et performances réseau. Avec 100 Go, il couvre largement les usages modernes comme le streaming, la navigation intensive ou le partage de connexion ponctuel.
La compatibilité 5G apporte un gain de confort notable dans les zones couvertes, notamment pour les téléchargements rapides ou les usages gourmands en données. Le tout est proposé sans engagement, ce qui laisse la liberté d’adapter son abonnement si les besoins évoluent.
Points forts et limites du forfait à connaître
Avant de se décider, il est important de regarder ce que cette offre apporte réellement, mais aussi ce qu’elle n’adresse pas. Cette mise en perspective permet de savoir si le forfait correspond à ses usages, au-delà du prix attractif.
✅ Points forts
❌ Limite du forfait
- 100 Go de data en 5G, confortables pour un usage intensif
- Tarif ramené à 6,99 €/mois pendant 12 mois avec Pure Fibre
- Sans engagement, liberté totale
- Participation au Giga Jackpot, avec jusqu’à 100 000 € à gagner
- Le tarif le plus bas est temporaire et conditionné à l’offre Pure Fibre
- La 5G dépend de la couverture locale
- Le jackpot repose sur un tirage aléatoire
Verdict : beaucoup de data, peu de contraintes et un bonus original
Avec 100 Go de data en 5G, un prix qui peut descendre à 6,99 € par mois pendant un an et une formule sans engagement, ce forfait B&You coche de nombreuses cases pour les utilisateurs intensifs. Le Giga Jackpot ajoute une dimension ludique, sans être un critère décisif. Pour les foyers éligibles à la Pure Fibre, le rapport volume prix liberté est particulièrement solide.
