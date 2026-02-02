Le seuil des 10 € par mois reste un repère fort sur le marché des forfaits mobiles. Proposer 100 Go de data en 5G sous ce seuil est déjà rare. Voir le prix descendre à 6,99 € par mois pendant un an, dans le cadre de l’offre Pure Fibre, change clairement la perception de ce type de forfait.

Cette baisse temporaire permet de profiter d’un volume de données confortable et de débits plus rapides, sans engagement et sans avoir à surveiller sa consommation au quotidien. Pour les foyers intéressés par une offre fibre, l’association fixe mobile devient particulièrement cohérente.