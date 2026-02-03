Besoin de beaucoup de data sans exploser votre budget mobile ? B&YOU dégaine une offre sans engagement qui coche toutes les cases en ce début d’année, avec 100 Go à moins de 9 € par mois et une surprise exceptionnelle pour tous les nouveaux abonnés.
Choisir un forfait mobile équilibré relève aujourd’hui d’un subtil compromis entre budget, volume de data et liberté d’usage. Bouygues Telecom propose justement une offre sans engagement qui mise sur l’essentiel, avec 100 Go de data à 8,99€ par mois, accompagné du jeu "Giga Jackpot".
Cette formule s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une connexion mobile confortable sans se lier sur la durée ni multiplier les options inutiles. Accessible en ligne et simple à activer, ce forfait B&YOU se distingue par sa flexibilité et son positionnement tarifaire, offrant une solution pertinente pour celles et ceux qui veulent maîtriser leur facture tout en conservant une marge de manœuvre sur leur consommation de data.
Un forfait B&YOU sans engagement, centré sur l’essentiel
Avec cette offre sans engagement, B&YOU propose une formule claire et accessible, articulée autour de 100 Go de data mobile pour 8,99 € par mois. Un positionnement tarifaire qui vise les utilisateurs à la recherche d’un forfait généreux en data, sans options superflues ni contraintes de durée.
Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe data utilisable depuis l’Europe et les DOM, pratique pour les déplacements occasionnels. Selon la compatibilité du smartphone, l’accès au réseau 4G ou 5G de Bouygues Telecom permet de profiter d’une connexion stable et rapide sur la majorité du territoire.
L’absence d’engagement reste l’un des points forts de cette formule. Elle permet de conserver une liberté totale, que ce soit pour ajuster son offre, changer d’opérateur ou simplement tester le service sans pression. Une approche qui répond aux attentes actuelles des utilisateurs, de plus en plus attentifs à la flexibilité et à la maîtrise de leur budget mobile.
Giga Jackpot, une opération exceptionnelle réservée aux nouveaux abonnés
En complément de son forfait sans engagement, Bouygues Telecom propose une opération limitée baptisée Giga Jackpot, destinée aux nouveaux abonnés B&YOU. Cette initiative prend la forme d’un tirage au sort, accessible après la souscription et l’activation de la ligne.
Concrètement, les nouveaux clients peuvent participer au Giga Jackpot directement depuis l’application Bouygues Telecom, une fois leur forfait activé. Le 13 février, un tirage au sort sera organisé parmi les participants, avec à la clé un gain exceptionnel de 100 000 €.
Cette opération ne modifie en rien les conditions du forfait mobile, mais vient s’y ajouter comme un bonus ponctuel. Elle vise avant tout à récompenser les nouveaux abonnés, tout en apportant une dimension ludique à la souscription. Une initiative qui permet de combiner un forfait déjà bien positionné sur le plan tarifaire avec une opportunité de gain, sans surcoût ni engagement supplémentaire.