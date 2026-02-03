Choisir un forfait mobile équilibré relève aujourd’hui d’un subtil compromis entre budget, volume de data et liberté d’usage. Bouygues Telecom propose justement une offre sans engagement qui mise sur l’essentiel, avec 100 Go de data à 8,99€ par mois, accompagné du jeu "Giga Jackpot".

Cette formule s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une connexion mobile confortable sans se lier sur la durée ni multiplier les options inutiles. Accessible en ligne et simple à activer, ce forfait B&YOU se distingue par sa flexibilité et son positionnement tarifaire, offrant une solution pertinente pour celles et ceux qui veulent maîtriser leur facture tout en conservant une marge de manœuvre sur leur consommation de data.