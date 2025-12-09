Longtemps, payer moins de 10 euros signifiait faire des compromis sur la data ou la vitesse. Avec son forfait sans engagement 90 Go en 5G à 7,99 € par mois, B&You brouille totalement les cartes. Une offre qui attire tous ceux qui trouvent encore leur facture mobile trop élevée.
Quand la promesse d’un “forfait pas cher” devient enfin crédible
Pendant des années, le marché du mobile a habitué les consommateurs à une drôle de logique : plus on consomme de data, plus on paie cher. Et lorsqu’un forfait s’affichait à moins de 10 euros, il fallait presque toujours accepter une enveloppe réduite ou des performances limitées.
Puis ce forfait B&You arrive, presque sans faire de bruit. 90 Go de data, la 5G incluse, 7,99 € par mois, sans engagement. D’un coup, les repères changent. Ce qui relevait encore récemment de la promotion temporaire devient presque une nouvelle norme.
90 Go, c’est ce moment où l’on cesse de faire attention
Il y a un seuil, dans l’usage de la data, à partir duquel on ne compte plus vraiment. Avec 90 Go par mois, ce seuil est largement dépassé pour la plupart des utilisateurs. Streaming, réseaux sociaux, navigation intensive, appels vidéo, partage de connexion… tout devient fluide, sans arrière-pensée.
Ce forfait ne s’adresse pas seulement à ceux qui consomment “beaucoup”, mais aussi à ceux qui veulent ne plus jamais se poser la question de leur consommation. Le confort, ici, ne tient pas seulement à la 5G, mais à cette impression de liberté permanente.
- scheduleSans engagement
- Bouygues Télécom
- language90Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
7,99 € par mois : le genre de prix qui fait lever un sourcil
Un forfait 5G à moins de 8 euros. Sur le papier, cela semble presque trop beau pour durer. Et c’est précisément pour cela que l’offre intrigue autant. Beaucoup s’attendent à une hausse rapide, à des conditions cachées, ou à une formule très limitée.
Mais le fait que ce soit un forfait sans engagement change complètement la donne. On peut tester, rester, partir. Sans contrainte. Sans pénalité. Et c’est souvent ce détail-là qui fait basculer les plus hésitants.
Quand on compare avec les autres offres du marché, souvent au-delà des 10 ou 12 euros pour un volume similaire, l’écart devient difficile à ignorer.
B&You, ou l’art du sans contrainte assumé
Depuis toujours, B&You mise sur un modèle simple : tout se passe en ligne, sans engagement, sans téléphone subventionné, sans discours complexe. Ce modèle permet de proposer des tarifs agressifs tout en s’appuyant sur le réseau Bouygues Telecom.
Pour l’utilisateur, cela se traduit par une chose essentielle : la liberté. La liberté de changer, d’adapter, de ne pas subir un contrat long. Et dans un marché où la flexibilité est devenue une valeur clé, cet argument pèse lourd.
✅ Notre avis sur le forfait B&You
Le forfait B&You 90 Go en 5G à 7,99 € par mois coche quasiment toutes les cases que recherchent aujourd’hui les utilisateurs : beaucoup de data, de la vitesse, aucun engagement, et un prix qui tranche nettement avec les standards encore en vigueur chez de nombreux concurrents.
Ce n’est pas une offre “premium”. Ce n’est pas une offre gadget non plus. C’est une offre pragmatique, alignée avec les usages actuels, et surtout avec les attentes budgétaires de beaucoup de Français.
