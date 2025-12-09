Pendant des années, le marché du mobile a habitué les consommateurs à une drôle de logique : plus on consomme de data, plus on paie cher. Et lorsqu’un forfait s’affichait à moins de 10 euros, il fallait presque toujours accepter une enveloppe réduite ou des performances limitées.

Puis ce forfait B&You arrive, presque sans faire de bruit. 90 Go de data, la 5G incluse, 7,99 € par mois, sans engagement. D’un coup, les repères changent. Ce qui relevait encore récemment de la promotion temporaire devient presque une nouvelle norme.