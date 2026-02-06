Avec son forfait B&You 100 Go 5G, proposé à 8,99 € par mois et temporairement ramené à 4,99 €/mois pendant 12 mois pour les abonnés Pure Fibre, Bouygues Telecom ajuste son offre à la réalité des usages mobiles actuels.

Forfait mobile

Les usages mobiles ont changé, mais pas toujours les réflexes qui vont avec. Beaucoup continuent de surveiller leur consommation de data, de désactiver la vidéo en déplacement ou de repousser certains usages par prudence. Pourtant, le smartphone est devenu un outil permanent, sollicité du matin au soir, souvent loin d’un Wi-Fi stable. Dans ce contexte, disposer d’un volume de data réellement confortable n’est plus un luxe, mais une condition de fluidité. Le forfait B&You 100 Go 5G s’inscrit précisément dans cette logique, avec une proposition tarifaire qui abaisse nettement le seuil d’accès à ce confort.

L'essentiel de l'offre B&You en bref :

  • Forfait B&You 100 Go 5G, sans engagement
  • 8,99 €/mois en tarif standard
  • 4,99 €/mois pendant 12 mois avec l’offre Pure Fibre
  • Appels, SMS et MMS illimités
Un volume de data pensé pour les usages d’aujourd’hui

Avec 100 Go de data, la question du quota cesse pratiquement d’exister pour la majorité des utilisateurs. Regarder des vidéos longues en déplacement, multiplier les appels visio, utiliser le GPS en continu ou partager ponctuellement sa connexion devient un usage normal, sans calcul préalable.

La 5G apporte ici une continuité plus fluide que spectaculaire. Les chargements s’enchaînent plus rapidement, la navigation est plus stable et l’expérience globale gagne en confort. Ce n’est pas une révolution visible, mais une amélioration constante qui rend le forfait plus agréable à vivre au quotidien.

Voir l'offre
Une offre tarifaire qui rebat les cartes

À 8,99 € par mois, ce forfait se situe déjà dans une zone très compétitive pour un volume de 100 Go. Mais la réduction à 4,99 €/mois pendant un an, via l’offre Pure Fibre, change la lecture de l’offre.

À ce niveau de prix, le volume de data n’est plus perçu comme généreux, mais comme logique. Il permet d’adopter ses usages sans contrainte, tout en conservant une visibilité claire sur le budget. Même en tenant compte du retour au tarif standard après douze mois, l’équilibre reste cohérent pour un forfait sans engagement.

À quels profils ce forfait correspond le mieux ?

Ce forfait s’adresse avant tout à des utilisateurs pour qui le smartphone est un outil central. Ceux qui consomment régulièrement de la vidéo, utilisent des applications gourmandes en données ou se déplacent souvent hors Wi-Fi y trouveront une solution adaptée.

À l’inverse, pour un usage très occasionnel ou principalement domestique, ce volume pourra sembler excessif. Dans ces cas, des forfaits plus légers restent pertinents, même s’ils offrent moins de souplesse au quotidien.

Points forts et limites : ce qu’il faut avoir en tête

Avant de changer de forfait, il est utile de poser les avantages et les contraintes à plat, afin d’évaluer la pertinence réelle de l’offre selon ses usages.

✅ Les points forts

❌ Les limites

  • 100 Go de data, permettant un usage intensif sans surveiller sa consommation
  • Compatibilité 5G, pour une navigation plus fluide dans les zones couvertes
  • Sans engagement, avec la liberté de changer d’offre à tout moment
  • Tarif à 4,99 €/mois pendant 12 mois avec Pure Fibre, très compétitif
  • Offre simple, sans options complexes ni services superflus
  • Le tarif de 4,99 € est limité dans le temps
  • Retour au prix standard de 8,99 €/mois après un an
  • Pas de services annexes inclus (streaming, options premium)
  • Volume potentiellement surdimensionné pour un usage très modéré
Voir le forfait B&You 100 Go 5G à partir de 4,99 €/mois

Verdict : un forfait aligné avec les usages mobiles d’aujourd’hui

Le forfait B&You 100 Go 5G ne cherche pas à impressionner par une promesse excessive. Il propose une réponse pragmatique à un besoin réel : utiliser son smartphone librement, sans contrainte de data. Grâce à son tarif temporairement abaissé, il devient particulièrement pertinent pour celles et ceux qui veulent conjuguer confort d’usage, budget maîtrisé et flexibilité.

