Avec 100 Go de data, la question du quota cesse pratiquement d’exister pour la majorité des utilisateurs. Regarder des vidéos longues en déplacement, multiplier les appels visio, utiliser le GPS en continu ou partager ponctuellement sa connexion devient un usage normal, sans calcul préalable.

La 5G apporte ici une continuité plus fluide que spectaculaire. Les chargements s’enchaînent plus rapidement, la navigation est plus stable et l’expérience globale gagne en confort. Ce n’est pas une révolution visible, mais une amélioration constante qui rend le forfait plus agréable à vivre au quotidien.