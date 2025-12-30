On se le dit souvent en fin d’année : l’an prochain, on simplifie ce qui peut l’être. Abonnements, factures, engagement… La B&You Pure Fibre à 23,99 € par mois, sans engagement et compatible Wi-Fi 7, coche précisément cette case : une connexion rapide, moderne et facile à vivre.
En 2026, il est peut-être temps de changer sa box Internet
C’est souvent en décembre ou en janvier que l’on jette un œil à ses abonnements. On tombe sur sa facture Internet et on se demande comment on en est arrivé là : prix d’appel terminé, options ajoutées au fil du temps, engagement qui se renouvelle. Finalement, on paie cher pour une connexion qui, parfois, ne suit même plus nos usages.
Et à côté de ça, la vie continue de se connecter davantage : télétravail, streaming 4K, consoles, domotique, cloud pour les photos et les documents. La fibre est devenue un besoin de base… mais elle ne devrait pas être compliquée. C’est souvent à ce moment-là que l’on croise la B&You Pure Fibre.
Une offre qui mise sur la simplicité… et ça fait du bien
Ce qui frappe d’abord, c’est le principe : 23,99 € par mois, sans engagement.
Pas de petit astérisque qui explose dans un an. Pas de formule à rallonge. Pas d’obligation de rester si l’on n’est plus satisfait.
On s’abonne parce que l’offre est intéressante, pas parce qu’on y est coincé.
Et ça change déjà beaucoup dans la façon de choisir.
Box B&You Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
Le Wi-Fi 7, ça veut dire quoi au quotidien ?
On parle souvent des nouvelles normes Wi-Fi comme d’un jargon technique. En réalité, le Wi-Fi 7, c’est surtout une maison où tout tourne en même temps… sans friction.
Plus de débits, moins de latence, meilleure stabilité quand plusieurs appareils sont connectés. Concrètement, cela veut dire :
- une TV qui stream en 4K sans broncher
- des jeux en ligne plus réactifs
- des appels visio nets, même à plusieurs
- des téléchargements très rapides
- des objets connectés qui ne saturent pas le réseau
Ce n’est pas seulement “plus rapide”, c’est surtout plus confortable pour toute la famille.
✅ Avis Clubic : une offre fibre moderne et cohérente
Du côté de la rédaction, la B&You Pure Fibre à 23,99 € par mois nous paraît très cohérente pour celles et ceux qui préparent l’année prochaine avec une idée simple : payer un prix juste pour une connexion performante, sans se lier les mains.
Le Wi-Fi 7 est un vrai plus pour les foyers connectés et les nouveaux équipements, et l’absence d’engagement apporte une respiration bienvenue sur un marché où les contrats longs sont encore la norme.
Pour tous ceux qui cherchent une fibre pratique, actuelle et facile à résilier si besoin, c’est clairement une offre à regarder de près.
