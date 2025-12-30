C’est souvent en décembre ou en janvier que l’on jette un œil à ses abonnements. On tombe sur sa facture Internet et on se demande comment on en est arrivé là : prix d’appel terminé, options ajoutées au fil du temps, engagement qui se renouvelle. Finalement, on paie cher pour une connexion qui, parfois, ne suit même plus nos usages.

Et à côté de ça, la vie continue de se connecter davantage : télétravail, streaming 4K, consoles, domotique, cloud pour les photos et les documents. La fibre est devenue un besoin de base… mais elle ne devrait pas être compliquée. C’est souvent à ce moment-là que l’on croise la B&You Pure Fibre.