Ces derniers mois, les forfaits mobiles à bas prix se sont multipliés, mais rares sont ceux qui conjuguent vraie 5G, enveloppe data confortable et tarif ultra agressif. C’est pourtant ce que réussit Bouygues Telecom avec une offre qui mérite clairement l’attention, surtout si vous cherchez à optimiser l’ensemble de votre budget télécom.

En combinant son forfait B&You 80 Go 5G avec l’offre internet Pure Fibre, l’opérateur fait tomber le prix du forfait mobile à 4,99 € par mois pendant 12 mois. Une proposition rare sur le marché, qui s’adresse avant tout à ceux qui veulent à la fois une bonne connexion à la maison et un forfait mobile sans compromis.