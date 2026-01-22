Un forfait mobile 5G complet à 4,99 € par mois, ce n’est pas une promesse en l’air. En associant son offre B&You 80 Go à la Pure Fibre, Bouygues Telecom propose l’un des bons plans télécoms les plus intéressants du moment.
Ces derniers mois, les forfaits mobiles à bas prix se sont multipliés, mais rares sont ceux qui conjuguent vraie 5G, enveloppe data confortable et tarif ultra agressif. C’est pourtant ce que réussit Bouygues Telecom avec une offre qui mérite clairement l’attention, surtout si vous cherchez à optimiser l’ensemble de votre budget télécom.
En combinant son forfait B&You 80 Go 5G avec l’offre internet Pure Fibre, l’opérateur fait tomber le prix du forfait mobile à 4,99 € par mois pendant 12 mois. Une proposition rare sur le marché, qui s’adresse avant tout à ceux qui veulent à la fois une bonne connexion à la maison et un forfait mobile sans compromis.
Que propose vraiment ce forfait 5G à moins de 5 € ?
À l’origine, le forfait B&You 80 Go 5G est proposé à 8,99 € par mois, sans engagement. Il inclut 80 Go de data sur le réseau 5G de Bouygues Telecom, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’un volume de data utilisable depuis l’Union européenne et les DOM.
La vraie différence se fait au moment de la souscription à la Pure Fibre. En associant les deux offres, Bouygues Telecom applique une remise immédiate qui fait chuter le prix du forfait mobile à 4,99 € par mois pendant un an. Une fois les 12 mois écoulés, le forfait revient automatiquement à son tarif standard, sans condition cachée ni engagement imposé.
C’est précisément ce mécanisme qui permet d’accéder à l’un des rares forfaits 5G à moins de 5 € actuellement disponibles.
- scheduleSans engagement
- Bouygues Télécom
- language80Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
Pourquoi cette offre se démarque clairement du reste du marché ?
Les forfaits à moins de 5 € existent, mais ils impliquent souvent des concessions importantes. Data limitée, absence de 5G ou qualité de réseau inégale. Ici, le compromis est différent. Le tarif ultra réduit est conditionné à un abonnement fibre, ce qui permet de maintenir un niveau de service élevé côté mobile.
La Pure Fibre vise les usages modernes du foyer. Streaming en haute définition, télétravail, cloud, jeux en ligne, tout est pensé pour un usage quotidien confortable. En associant forfait mobile et box internet, Bouygues Telecom mise sur une logique simple : proposer un écosystème cohérent plutôt qu’une promotion isolée.
Comment se positionne ce forfait face aux autres offres 5G ?
Sur le marché français, les forfaits 5G avec 70 à 100 Go de data se situent généralement autour de 8 à 12 € par mois. À ce niveau de prix, le forfait B&You est déjà compétitif. Mais à 4,99 € par mois pendant 12 mois, il devient difficile à concurrencer.
Cette offre prend tout son sens si vous envisagez déjà de changer de box internet. Dans ce cas, la réduction appliquée au forfait mobile permet de réaliser une économie réelle sur l’année, sans faire de compromis sur la data ou la qualité du réseau.
✅ Avis Clubic : un excellent rapport data, prix et réseau
Bouygues Telecom propose ici un combo particulièrement cohérent. Le forfait B&You 80 Go 5G est déjà bien positionné à moins de 9 €, mais il devient clairement un excellent bon plan lorsqu’il passe sous la barre des 5 € grâce à l’offre Pure Fibre.
La proposition est lisible, sans engagement, et repose sur un modèle transparent. Le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour ses performances en 4G et 5G, renforce la crédibilité de l’ensemble. Une offre pertinente pour celles et ceux qui veulent optimiser leur budget sans sacrifier la qualité.
