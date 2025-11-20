Bouygues Telecom propose une offre fibre B&You claire, rapide et sans surprise tarifaire : 23,99 € par mois, sans engagement, et avec les frais de mise en service offerts. Une formule pensée pour ceux qui veulent la fibre au meilleur prix, sans concessions.
Le Black Friday n’est pas réservé aux smartphones et aux abonnements mobiles : c’est aussi l’une des meilleures périodes pour changer d’offre Internet. Entre les hausses de prix successives de certains opérateurs et les engagements parfois contraignants, trouver une fibre performante à un tarif raisonnable peut vite devenir compliqué. Cette année, Bouygues Telecom tire son épingle du jeu avec sa Pure Fibre B&You, une offre simple, complète et proposée à 23,99 € par mois, sans engagement et surtout sans frais de mise en service, un point rarement offert dans cette gamme de prix.
En misant sur une formule transparente, sans enrichissements imposés ni hausse planifiée, B&You cherche clairement à séduire les foyers qui veulent profiter du très haut débit sans payer plus que nécessaire.
Pure Fibre de B&You, l'offre fibre à saisir pour le Black Friday
La Pure Fibre B&You se positionne comme une offre fibre “essentielle” mais loin d’être limitée. Elle s’appuie sur le réseau fibre de Bouygues Telecom, régulièrement salué pour sa stabilité et ses bonnes performances en téléchargement comme en téléversement.
Pour 23,99 € par mois, l’abonnement inclut une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload en fonction de l’éligibilité, ainsi qu’une box moderne permettant de profiter d’une connexion stable dans tout le logement. Le tout est proposé sans engagement, un avantage non négligeable lorsque l’on souhaite garder la liberté de changer d’opérateur sans pénalité.
Autre point important : les frais de mise en service sont offerts, ce qui permet d’économiser une dépense qui peut facilement atteindre 40 à 60 € chez certains concurrents.
Pour récapituler, l’offre inclut :
- 23,99 €/mois, sans engagement
- Frais de mise en service offerts
- Débit fibre jusqu’à 1 Gb/s selon éligibilité
- Connexion stable sur le réseau Bouygues Telecom
- Une box incluse, installation simplifiée
Pourquoi c’est l’une des meilleures offres fibre du moment ?
Ce qui distingue vraiment la Pure Fibre B&You, c’est son rapport performances/prix. À moins de 24 € par mois, peu d’offres concurrentes proposent une fibre de ce niveau sans engagement et sans frais additionnels à l’entrée. Pour beaucoup de foyers, les frais de mise en service représentent une barrière psychologique ou financière : leur suppression rend l’accès à la fibre plus simple et plus immédiat.
La stabilité du réseau Bouygues Telecom joue également un rôle clé. Sur le terrain, Bouygues fait partie des opérateurs les plus réguliers en termes de performances réelles, que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne, le télétravail ou les transferts de fichiers volumineux. Pour les familles connectées ou les utilisateurs intensifs, cette constance est essentielle.
Le caractère sans engagement ajoute enfin un degré de flexibilité appréciable. Dans un contexte où les prix peuvent évoluer et où les besoins changent rapidement, pouvoir résilier à tout moment sans frais est un avantage concret.
En résumé, cette offre combine un prix serré, une connexion performante, l’absence d’engagement et des frais d’installation offerts. C’est ce mélange rare qui en fait, aujourd’hui, l’une des propositions fibre les plus cohérentes et attractives du moment.
