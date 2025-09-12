Avec cette nouvelle génération, Apple ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour. Le design de l’iPhone 17 a été affiné, rendant le smartphone encore plus léger et agréable en main. Les modèles Pro et Pro Max adoptent un châssis en titane de 2ᵉ génération, garantissant à la fois robustesse et élégance. L’écran bénéficie de la nouvelle technologie ProMotion XDR, offrant une luminosité inédite et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Sous le capot, les iPhone 17 embarquent la puce A19 Bionic, gravée en 2 nm, qui promet des performances accrues tout en réduisant la consommation d’énergie. Côté photo, Apple introduit un nouveau capteur principal de 48 MP avec des améliorations sur la gestion des basses lumières et un zoom optique jusqu’à 5x sur les modèles Pro Max. L’iPhone Air, nouveauté de la gamme, vise un équilibre entre performances haut de gamme et prix contenu.

Enfin, l’autonomie a été revue à la hausse grâce à une batterie optimisée et une gestion intelligente de la consommation, offrant jusqu’à deux heures de plus par rapport à l’iPhone 16. À cela s’ajoutent des fonctionnalités logicielles inédites avec iOS 19, notamment des outils d’IA intégrés pour la photo, la productivité et la sécurité.