Apple vient de lancer les précommandes de son tout nouveau iPhone 17, accompagné des versions Air, Pro et Pro Max. Prix, modèles, bonus de reprise et disponibilités : on fait le point sur les offres les plus intéressantes.
C’est officiel : l’iPhone 17 est disponible en précommande. Cette nouvelle génération apporte son lot de nouveautés et se décline en plusieurs versions pour répondre à tous les besoins. Que vous soyez tenté par l’iPhone 17 classique, le nouvel iPhone Air, ou que vous visiez le très haut de gamme avec les modèles Pro et Pro Max, il est temps de réserver le vôtre. Les principaux distributeurs français comme Boulanger, Fnac et Amazon affichent déjà les prix, avec parfois des avantages supplémentaires comme le bonus de reprise chez Boulanger.
Les modèles et prix de l’iPhone 17 en précommande
- iPhone 17 : 256 Go à 969 € et 512 Go à 1 219 €
- iPhone Air : 256 Go à 1 229 €, 512 Go à 1 479 € et 1 To à 1 729 €
- iPhone 17 Pro : 256 Go à 1 329 €, 512 Go à 1 579 €, 1 To à 1 829 €
- iPhone 17 Pro Max : 256 Go à 1 479 €, 512 Go à 1 729 €, 1 To à 1 979 € et 2 To à 2 479 €
Où précommander l’iPhone 17 au meilleur prix ?
Bien que l’iPhone 17 soit disponible en précommande chez Amazon et Fnac, l’offre la plus avantageuse reste sans conteste chez Boulanger.
En plus des tarifs identiques à la concurrence, l’enseigne propose un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien smartphone, quelle que soit sa marque et sous réserve de son état. Ce coup de pouce permet de réduire encore plus la facture et rend la précommande particulièrement attractive pour ceux qui souhaitent changer de mobile sans trop alourdir leur budget.
iPhone 17 : quelles sont les vraies nouveautés ?
Avec cette nouvelle génération, Apple ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour. Le design de l’iPhone 17 a été affiné, rendant le smartphone encore plus léger et agréable en main. Les modèles Pro et Pro Max adoptent un châssis en titane de 2ᵉ génération, garantissant à la fois robustesse et élégance. L’écran bénéficie de la nouvelle technologie ProMotion XDR, offrant une luminosité inédite et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.
Sous le capot, les iPhone 17 embarquent la puce A19 Bionic, gravée en 2 nm, qui promet des performances accrues tout en réduisant la consommation d’énergie. Côté photo, Apple introduit un nouveau capteur principal de 48 MP avec des améliorations sur la gestion des basses lumières et un zoom optique jusqu’à 5x sur les modèles Pro Max. L’iPhone Air, nouveauté de la gamme, vise un équilibre entre performances haut de gamme et prix contenu.
Enfin, l’autonomie a été revue à la hausse grâce à une batterie optimisée et une gestion intelligente de la consommation, offrant jusqu’à deux heures de plus par rapport à l’iPhone 16. À cela s’ajoutent des fonctionnalités logicielles inédites avec iOS 19, notamment des outils d’IA intégrés pour la photo, la productivité et la sécurité.