Les offres mobiles sans engagement et aussi complètes sont devenues rares, surtout à un tarif aussi attractif. Bouygues frappe fort avec un forfait B&You à 7,99 €/mois qui comprend tout ce qu'on attend d'un bon abonnement mobile : beaucoup de data, de la liberté, une couverture solide, et de la flexibilité lors des voyages en Europe. C'est une série spéciale "Autumn Edition", donc à durée limitée. C'est maintenant ou jamais pour sauter sur l'occasion.

Trois bonnes raisons d'adopter ce forfait B&YOU

  • Liberté totale : forfait sans engagement, vous êtes libre de partir ou changer quand vous voulez.
  • Grosse enveloppe de data : 80 Go utilisables en France, 30 Go depuis l'Europe/DOM.
  • Prix mini, réseau maxi : tarif canon sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa couverture 4G et 5G.

Un forfait taillé pour votre quotidien

Le forfait B&YOU 80 Go à 7,99 €/mois est idéal pour un usage intensif du smartphone : streaming, navigation web, réseaux sociaux, appels en visio... Les 80 Go permettent de profiter pleinement de tous ces usages sans stress. Et pour les voyageurs ou frontaliers, les 30 Go utilisables en Europe et DOM sont un vrai plus. En bonus, l'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France.

Autre avantage notable : le forfait est évolutif. Vous pouvez passer à une offre inférieure ou supérieure selon vos besoins, en toute simplicité depuis votre espace client. Et pour ceux qui veulent profiter de la 5G, celle-ci est bien disponible avec ce forfait, activable en option.

Enfin, Bouygues Telecom met à disposition de ses clients une assistance personnalisée 24h/24, pour répondre à toutes vos questions ou problèmes techniques rapidement.

Un prix imbattable, une opportunité à saisir

Difficile de trouver mieux à ce prix. Habituellement, un forfait avec autant de données et le roaming inclus tourne autour des 12 à 15 €/mois. Ici, B&YOU propose une offre à 7,99 €/mois sans condition de durée. Cette série spéciale est réservée aux nouveaux clients et disponible uniquement en ligne.

✅ Notre avis sur le forfait Bouygues B&YOU 80 Go

Avec son tarif mini et son enveloppe data généreuse, ce forfait B&YOU à 7,99€/mois est une excellente affaire. Il conviendra aussi bien aux gros utilisateurs qu'à ceux qui veulent maîtriser leur budget sans sacrifier la qualité. Sans engagement, avec une très bonne couverture et une compatibilité 5G, c'est le bon plan du moment.

