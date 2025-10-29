Un forfait taillé pour votre quotidien

Le forfait B&YOU 80 Go à 7,99 €/mois est idéal pour un usage intensif du smartphone : streaming, navigation web, réseaux sociaux, appels en visio... Les 80 Go permettent de profiter pleinement de tous ces usages sans stress. Et pour les voyageurs ou frontaliers, les 30 Go utilisables en Europe et DOM sont un vrai plus. En bonus, l'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France.

Autre avantage notable : le forfait est évolutif. Vous pouvez passer à une offre inférieure ou supérieure selon vos besoins, en toute simplicité depuis votre espace client. Et pour ceux qui veulent profiter de la 5G, celle-ci est bien disponible avec ce forfait, activable en option.

Enfin, Bouygues Telecom met à disposition de ses clients une assistance personnalisée 24h/24, pour répondre à toutes vos questions ou problèmes techniques rapidement.