En ce moment, Bouygues Telecom propose une offre spéciale sur son forfait mobile B&YOU : pour seulement 7,99 €/mois, profitez de 80 Go de data en France, 30 Go en Europe/DOM, appels et SMS illimités, le tout sans engagement. Un bon plan idéal pour faire des économies sans compromis !
Les offres mobiles sans engagement et aussi complètes sont devenues rares, surtout à un tarif aussi attractif. Bouygues frappe fort avec un forfait B&You à 7,99 €/mois qui comprend tout ce qu'on attend d'un bon abonnement mobile : beaucoup de data, de la liberté, une couverture solide, et de la flexibilité lors des voyages en Europe. C'est une série spéciale "Autumn Edition", donc à durée limitée. C'est maintenant ou jamais pour sauter sur l'occasion.
Trois bonnes raisons d'adopter ce forfait B&YOU
- Liberté totale : forfait sans engagement, vous êtes libre de partir ou changer quand vous voulez.
- Grosse enveloppe de data : 80 Go utilisables en France, 30 Go depuis l'Europe/DOM.
- Prix mini, réseau maxi : tarif canon sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa couverture 4G et 5G.
Un forfait taillé pour votre quotidien
Le forfait B&YOU 80 Go à 7,99 €/mois est idéal pour un usage intensif du smartphone : streaming, navigation web, réseaux sociaux, appels en visio... Les 80 Go permettent de profiter pleinement de tous ces usages sans stress. Et pour les voyageurs ou frontaliers, les 30 Go utilisables en Europe et DOM sont un vrai plus. En bonus, l'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France.
Autre avantage notable : le forfait est évolutif. Vous pouvez passer à une offre inférieure ou supérieure selon vos besoins, en toute simplicité depuis votre espace client. Et pour ceux qui veulent profiter de la 5G, celle-ci est bien disponible avec ce forfait, activable en option.
Enfin, Bouygues Telecom met à disposition de ses clients une assistance personnalisée 24h/24, pour répondre à toutes vos questions ou problèmes techniques rapidement.
Forfait 4G B&You 80 Go "Autumn edition"
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
7,99€
Sans durée limitée - Option 5G + 3€/mois
Engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Opérateur
B&You
Réseau
4G/5G
5G, 4G
Data (Go)
Data (Go) à l'étranger
30Go
Nombre de destinations
47
Liste de destinations
A : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, B : Bénin, Bolivie, Brésil, C : Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d'Ivoire, E : Égypte, États-Unis, G : Guatemala, H : Honduras, Hong Kong, I : Ile Maurice, Inde, Israël, J : Japon, Jordanie, K : Kazakhstan, M : Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, N : Nouvelle-Zélande, P : Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Q : Qatar, R : République Dominicaine, Russie, S : Sénégal, Serbie, Singapour, T : Thaïlande, Tunisie, Turquie
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Un prix imbattable, une opportunité à saisir
Difficile de trouver mieux à ce prix. Habituellement, un forfait avec autant de données et le roaming inclus tourne autour des 12 à 15 €/mois. Ici, B&YOU propose une offre à 7,99 €/mois sans condition de durée. Cette série spéciale est réservée aux nouveaux clients et disponible uniquement en ligne.
✅ Notre avis sur le forfait Bouygues B&YOU 80 Go
Avec son tarif mini et son enveloppe data généreuse, ce forfait B&YOU à 7,99€/mois est une excellente affaire. Il conviendra aussi bien aux gros utilisateurs qu'à ceux qui veulent maîtriser leur budget sans sacrifier la qualité. Sans engagement, avec une très bonne couverture et une compatibilité 5G, c'est le bon plan du moment.