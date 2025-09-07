B&You frappe fort avec un forfait 80 Go en 5G à 9,99 €/mois, sans engagement ni conditions cachées. Une offre complète, taillée pour les utilisateurs connectés.
À la rentrée, Bouygues Telecom relance l’offensive sur les forfaits mobile avec cette formule B&You 80 Go à seulement 9,99 €/mois. Une offre sans engagement, compatible 5G, qui inclut 25 Go d’usage en Europe/DOM et les appels, SMS et MMS illimités en France.
Un excellent compromis pour profiter d’un gros volume de data, à prix mini. L’abonnement est directement accessible en ligne, sans frais cachés :
Pourquoi choisir le forfait B&You 80 Go ?
- 5G Bouygues incluse à moins de 10 €
- 25 Go utilisables en Europe
- Sans engagement ni frais cachés
Forfait mobile 5G pas cher : un bon plan solide pour la rentrée
Le forfait 80 Go de Bouygues Telecom coche toutes les cases pour un usage quotidien intensif : appels illimités, navigation fluide en 5G et enveloppe data confortable pour le streaming, les réseaux sociaux ou les déplacements. À ce tarif, il devient l’un des abonnements les plus compétitifs du moment pour les gros consommateurs.
Les 25 Go inclus en Europe/DOM permettent aussi de voyager sereinement tout en gardant sa consommation sous contrôle. Vous pouvez ainsi continuer à naviguer, partager et téléphoner sans craindre de surfacturation, que vous soyez à Barcelone ou à Saint-Denis.
Autre avantage non négligeable : ce forfait est sans engagement. Vous êtes libre de changer d’opérateur à tout moment, sans frais de résiliation. De quoi tester la qualité du réseau Bouygues Telecom sans pression. L’assistance est disponible 24h/24 depuis l’app mobile, pour une gestion simplifiée au quotidien.
- scheduleSans engagement
- Bouygues Télécom
- language80Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
Ce forfait combine puissance du réseau 5G, souplesse d’un sans engagement, et générosité de l’enveloppe data. Un trio gagnant pour cette période de rentrée, où les besoins de connectivité augmentent entre reprise des trajets, télétravail ou streaming sur mobile. Il conviendra parfaitement aux étudiants, jeunes actifs, ou voyageurs fréquents.
La formule inclut :
- 80 Go de data en 5G en France
- 25 Go en Europe et DOM
- Appels, SMS, MMS illimités
- Assistance 24/7 via l’app Bouygues
- Option eSIM disponible
On regrettera simplement l’absence de services annexes (stockage cloud, services musicaux, etc.) mais pour ce prix, l’essentiel est assuré, et bien assuré.