Un accès Internet ultra-rapide, stable et sans engagement pour moins de 24€ par mois. Avec la Pure Fibre de Bouygues, profitez d’un rapport qualité/prix redoutable à l’occasion de la rentrée.

La Pure Fibre Bouygues : plus de rapidité, plus de liberté © Clubic
La Pure Fibre Bouygues : plus de rapidité, plus de liberté © Clubic

La fibre sans contrainte, pensée pour la rentrée

La rentrée est l’un des moments clés pour revoir ses abonnements et optimiser son budget numérique. Entre le télétravail, les cours en ligne, le streaming et le jeu vidéo, disposer d’une connexion fiable et rapide est devenu incontournable. Avec son offre B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution simple et efficace : 23,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée.

À ce prix, vous bénéficiez de la puissance du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et sa couverture nationale. Que vous soyez étudiant en quête d’un premier abonnement, famille connectée ou utilisateur intensif, cette offre s’adapte à tous les profils grâce à sa flexibilité.

Je choisis la Pure Fibre Bouygues sans engagement

Les 3 points forts de la Pure Fibre Bouygues

  • 23,99 €/mois seulement : tarif fixe, clair et sans surprise.
  • Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéale pour télétravail, streaming et gaming.
  • Sans engagement : résiliation libre et sans frais à tout moment.

Des économies sans sacrifier la performance

L’un des atouts majeurs de cette Pure Fibre B&YOU réside dans son absence d’engagement. Contrairement à beaucoup d’opérateurs qui imposent 12 ou 24 mois, Bouygues laisse à ses abonnés la liberté de changer quand ils le souhaitent. C’est un avantage considérable pour ceux qui ne veulent pas être contraints par la durée.

Côté performances, la formule propose jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, largement suffisant pour couvrir les besoins d’un foyer moderne. Suivre une visioconférence, streamer une série en 4K, jouer en ligne sans latence et télécharger rapidement des fichiers lourds : tout est possible en simultané, même avec plusieurs appareils connectés.

Box B&You Pure Fibre

Box B&You Pure Fibre

sans engagement

Jusqu'à

8Gb/s

Fibre

23,99€

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

Débit descendant

8Gb/s

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 6

Répéteurs WiFi

En option

Débit descendant

8Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Une fibre qui écrase la concurrence

À 23,99 €/mois, Bouygues frappe fort face à ses concurrents. Là où d’autres opérateurs affichent des tarifs plus élevés, souvent assortis de conditions ou d’engagements, l’offre Pure Fibre reste simple et transparente. Pas de prix qui augmente après quelques mois, pas de frais cachés : vous payez un tarif stable et accessible.

Pour les étudiants qui s’installent dans un nouveau logement comme pour les familles qui veulent upgrader leur connexion, c’est une solution idéale. Installation rapide, débits solides et absence de contrainte en font un choix malin en 2025.

Souscrire à la Pure Fibre Bouygues maintenant

✅ Notre avis sur la B&You Pure Fibre

La Pure Fibre B&YOU de Bouygues à 23,99 €/mois sans engagement combine tout ce qu’on attend d’un bon plan : un prix compétitif, des débits rapides et stables, et une liberté totale. C’est une offre parfaitement adaptée à la rentrée, que vous soyez étudiant, télétravailleur ou famille connectée.

À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (août 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services