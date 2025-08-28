Un accès Internet ultra-rapide, stable et sans engagement pour moins de 24€ par mois. Avec la Pure Fibre de Bouygues, profitez d’un rapport qualité/prix redoutable à l’occasion de la rentrée.
La fibre sans contrainte, pensée pour la rentrée
La rentrée est l’un des moments clés pour revoir ses abonnements et optimiser son budget numérique. Entre le télétravail, les cours en ligne, le streaming et le jeu vidéo, disposer d’une connexion fiable et rapide est devenu incontournable. Avec son offre B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution simple et efficace : 23,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée.
À ce prix, vous bénéficiez de la puissance du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et sa couverture nationale. Que vous soyez étudiant en quête d’un premier abonnement, famille connectée ou utilisateur intensif, cette offre s’adapte à tous les profils grâce à sa flexibilité.
Les 3 points forts de la Pure Fibre Bouygues
- 23,99 €/mois seulement : tarif fixe, clair et sans surprise.
- Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéale pour télétravail, streaming et gaming.
- Sans engagement : résiliation libre et sans frais à tout moment.
Des économies sans sacrifier la performance
L’un des atouts majeurs de cette Pure Fibre B&YOU réside dans son absence d’engagement. Contrairement à beaucoup d’opérateurs qui imposent 12 ou 24 mois, Bouygues laisse à ses abonnés la liberté de changer quand ils le souhaitent. C’est un avantage considérable pour ceux qui ne veulent pas être contraints par la durée.
Côté performances, la formule propose jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, largement suffisant pour couvrir les besoins d’un foyer moderne. Suivre une visioconférence, streamer une série en 4K, jouer en ligne sans latence et télécharger rapidement des fichiers lourds : tout est possible en simultané, même avec plusieurs appareils connectés.
Box B&You Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
8Gb/s
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 6
Répéteurs WiFi
En option
Débit descendant
8Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Une fibre qui écrase la concurrence
À 23,99 €/mois, Bouygues frappe fort face à ses concurrents. Là où d’autres opérateurs affichent des tarifs plus élevés, souvent assortis de conditions ou d’engagements, l’offre Pure Fibre reste simple et transparente. Pas de prix qui augmente après quelques mois, pas de frais cachés : vous payez un tarif stable et accessible.
Pour les étudiants qui s’installent dans un nouveau logement comme pour les familles qui veulent upgrader leur connexion, c’est une solution idéale. Installation rapide, débits solides et absence de contrainte en font un choix malin en 2025.
✅ Notre avis sur la B&You Pure Fibre
La Pure Fibre B&YOU de Bouygues à 23,99 €/mois sans engagement combine tout ce qu’on attend d’un bon plan : un prix compétitif, des débits rapides et stables, et une liberté totale. C’est une offre parfaitement adaptée à la rentrée, que vous soyez étudiant, télétravailleur ou famille connectée.