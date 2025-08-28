La rentrée est l’un des moments clés pour revoir ses abonnements et optimiser son budget numérique. Entre le télétravail, les cours en ligne, le streaming et le jeu vidéo, disposer d’une connexion fiable et rapide est devenu incontournable. Avec son offre B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution simple et efficace : 23,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée.

À ce prix, vous bénéficiez de la puissance du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et sa couverture nationale. Que vous soyez étudiant en quête d’un premier abonnement, famille connectée ou utilisateur intensif, cette offre s’adapte à tous les profils grâce à sa flexibilité.